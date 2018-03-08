Уснувший за рулем полицейский протаранил пикап в Пхукет-Тауне

Полицейские Пхукета предъявили своем коллеге обвинения в опасном вождении после того, как он уснул за рулем и протаранил припаркованный пикап на Yaowarat Rd. в Пхукет-Тауне.

8 Марта 2018 15:59:38

Полиция Пхукет-Тауна получила сообщение о дорожной аварии в районе больницы Bangkok Hospital Phuket около 2:40 ночи четверга, 8 марта. Прибывшие по вызову полицейские и спасатели обнаружили на месте событий лежащий на боку белый седан Honda Civic, а рядом с ним – поврежденный пикап Isuzu Dmax черного цвета. Водитель седана оказался заблокирован за рулем машины, и спасателям потребовалось около 15 минут, чтобы извлечь его из автомобиля. При этом серьезных травм водителю повезло избежать.

Водителем седана оказался 53-летний младший лейтенант полиции Чартчай Пуангнуам. После аварии он рассказал коллегам, что уснул за рулем, потерял контроль над машиной и врезался в припаркованный на обочине пикап. В момент аварии в кабине пикапа никого не было.

«Пока что мы предъявили ему обвинения в опасном вождении повлекшем за собой причинение ущерба имуществу», – заявил лейтенант Сунан Петну из полиции Пхукет-Тауна.