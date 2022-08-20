Уснувший за рулем молодой мотоциклист погиб у Памятника Героиням

Молодой житель Паклока погиб в дорожной аварии на подъезде к Памятнику Героиням утром 20 августа. В полиции полагают, что он мог просто уснуть за рулем.

Иккапоп Тхонгтуб

Майор Вонгсатхорн Дунпхери из полиции Таланга получил сообщение о ДТП на Thepkrasattri Rd. около 6:00 утра. Согласно поступившей в участок информации, мотоцикл с молодым мужчиной вылетел с шоссе в половине километра к северу от салона Isuzu.

Полиция выехала на место происшествия сразу с тремя командами медиков. На аварию отреагировали больница Thalang Hospital, Kusoldharm Foundation и муниципалитет тамбона Срисунтхорн, на территории которого произошло ДТП.

Прибыв на место аварии, полицейские и спасатели обнаружили на идущем вдоль шоссе широком тротуаре тело 21-летнего Нитикорна Джансакуна. Чуть поодаль лежал его синий мотоцикл Honda Wave 100. Мужчина не подавал признаков жизни, полученная в результате ДТП рана на правой стороне головы обильно кровоточила. Кровь была не только на брусчатке, но на металлической конструкции на тротуаре, и на мачте электропередач.

Очевидцы рассказали, что Honda Wave с господином Джансакуном ехала в направлении Памятника Героиням, но после салона Isuzu неожиданно начала забирать влево и вылетела на тротуар. В сообщении полиции не говорится, столкнулся ли с чем-то мотоцикл на тротуаре, но следы крови указывают на это.

Согласно предварительной версии полиции, господин Джансакун мог просто заснуть за рулем. Полицейские рассчитывают, что точно ответить на вопрос о причинах аварии помогут записи с камер видеонаблюдения. Очевидцы не сообщили о возможной причастности к ДТП какого-либо еще транспортного средства.

Господин Джансакун скончался за шесть дней до своего 22-летия. Полиция не уточнила, был ли на голове мотоциклиста шлем. На фотографиях с места событий шлема не видно.