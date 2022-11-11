Услуги такси подорожают в Бангкоке

Министерство транспорта Таиланда и объединения водителей такси договорились о новой тарифной сетке на транспортные услуги в Бангкоке и в окрестностях тайской столицы.

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Новые расценки будут примерно на 7% выше прежних, однако планируемое повышение станет первым пересмотром официальной тарифной сетки в столице за восемь последних лет. Ожидается, что новый прейскурант будет одобрена Минтрансом до конца этого месяца, пишет газета Bangkok Post. О датах самого вступления новых тарифов в силу издание ничего не сообщает.

Стартовый сбор за посадку в автомобиль останется неизменным для обычных машин (35 бат), но немного вырастет для больших автомобилей (до 40 бат). В эту сумму также останется включен первый километр поездки.

Тариф за километры с 1 по 10 вырастет с 5,5 бат/км до 6,5 бат/км. С 10 км до 20 км он будет составлять 7 бат/км; с 20 до 40 км – 8 бат/км; с 40 по 60 км – 8,% бат/км; с 60 по 80 км – 9 бат/км; свыше 80 км пути – 10,5 бат/км. В пробках, когда машина не едет, но время идет, будет включаться режим платного ожидания – 3 бат/мин.

Сейчас Департамент наземного транспорта (DLT) окончательно доработывает все детали, после чего передаст документ на подпись министру транспорта Саксаяму Чидчобу. Процесс должен занять две недели. О новых тарифаъ будет объявлено отдельным министерским распоряжением.

В среднем поездки для пассажиров должны подорожать на 7,34%. По словам главы DLT Джирута Висанджита, новые тарифы отражают базовую инфляцию в Бангкоке (не базовая, а обычная инфляция – CPI – по итогам октября составила 5,89% год к году).

При этом нельзя не отметить, что для большинства жителей Пхукета столичные такси обычно выглядят доступным по цене общественным транспортом в сравнении с пхукетскими. Кроме того, в столице всегда было гораздо проще и ловить такси на улице, и вызывать через приложения.

Для сравнения, по столичной тарифной сетке поездка от Cafe del Mar до Бангла-Роуд (10,6 км по картам Google) должна стоить порядка 100 бат. При этом в ходе недавнего конфликта таксистов у клуба местные водители предложили пассажиру поехать за 400 бат, но тот отказался и заказал машину через приложение за 200 бат. Приехавшей за пассажиром женщине-водителю разбили авто, после чего написали на нее же жалобу в полицию, поскольку через свою версию приложения она не могла работать в Камале. Полиция в итоге выписала штрафы обеим сторонам.

Также год назад туристическая полиция Пхукета озвучивала официальные расценки на поездки из аэропорта к популярным пляжам (можно воспользоваться таксиметром, можно взять машину за фиксированную сумму). Максимальная стоимость поездки из аэропорта в Патонг озвучивалась как 800 бат. По столичной тарифной сетке эти 36 км должны стоить около 300 бат, даже если не углубляться в приведенную выше дифференцированную систему, а просто посчитать весь путь по тарифу в 8 бат/км.