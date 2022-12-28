Усиленный контроль на дорогах начнется в полночь 29 декабря

Власти Пхукета провели 27 декабря торжественную церемонию, давшую старт очередной неделе усиленного контроля на дорогах. Прямо сейчас на трассах оборудуются чекпоинты, где в праздники будут дежурить сотрудники полиции и других ведомств, задействованных в дорожном контроле. Сами «Семь дней опасности», как их называют тайцы, начнутся с 00:01 четверга, 29 декабря, и продлятся до 23:59 среды, 4 января.

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На острове уже организован единый координационный центр, который будет руководить работой всех лиц и ведомств, участвующих в борьбе за безопасность на дорогах.

«Наша цель – снижение числа смертей и количества травм. Чекпоинты будут организованы по всему острову при поддержке местных сообществ и локальных органов власти», – заявил на церемонии 27 декабря глава пхукетского офиса Департамента чрезвычайных ситуаций (DDPM) Удомпорн Кан.

Вместе с ним участие в церемонии принимали глава DDPM по 18 региону Чаовалит Нитрарат, губернатор провинции Наронг Вунсиеу, вице-губернаторы Амнуай Пинсуван и Анупап Родкван Йодрабам.

В мае 2022 года, когда Таиланд еще только открывался для туристов, премьер-министр Прают Чан-Оча подтвердил ранее анонсированную цель добиться снижения смертности в ДТП до 12 человек на 100 тыс. населения к 2027 году. Генерал Чан-Оча отдал профильным ведомствам распоряжение максимально строго подходить к контролю за ситуацией на дорогах и наказанию нарушителей, а простых граждан страны призвал к сотрудничеству.

Однако восстановление туризма принесло с собой и новую волную аварийности, поскольку трафик на дорогах стал намного активнее. Если за 2021 год в ДТП на Пхукете погиб 71 человек и 13,1 тыс. получили травмы, то показатели 2022 года по состоянию на 28 декабря – 103 смерти и 17 тыс. госпитализированных. При этом показатель травм включает лишь случаи, которые не только потребовали обращения пострадавшего в больницу, но и сопровождались регистрацией причины травм как ДТП.

На долю аварий с участием мотоциклов приходятся 75% всех пхукетских смертей на дорогах и госпитализаций после аварий. При этом, несмотря на распространенный стереотип, большинство серьезных аварий происходят отнюдь не ночью, а в период с 6:00 до 22:00 (93%).

Впрочем, немногочисленные ночные аварии зачастую бывают очень резонансными и кровавыми. Таким, в частности, было ДТП в Раваи с участием россиянина Алексея Тюнина, который на взятом в аренду спортбайке Ducati врезался в скутер, на котором находились три человека. Тюнин и его пассажирка-россиянка погибли, также скончалась от травм находившаяся на скутере гражданка Таиланда, водитель скутера и еще одни пассажир (граждане Франции) получили травмы. Инцидент случился около 3:00 ночи.

Последняя из резонансных ночных аварий с участием россиян произошла 16 декабря на острове Самуи, где погиб 25-летний Владислав Ковчарук. Его пассажир (также гражданин России) был госпитализирован с травмами.

Мужчины около 4:00 утра возвращались на скутере в Чавенг из некого развлекательного заведения в Ламан. Мотоцикл двигался с высокой скоростью и в какой-то момент зацепил придорожный бордюр, что привело к падению.

Ни в первом, ни во втором случае ничего не известно о проверке погибших водителей на следы алкоголя в крови.