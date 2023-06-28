Ушел из жизни радиоведущий и музыкант Джейсон Уайлдер

Бессменный ведущий дневного шоу Drive Time на радио Live 89.5FM Джейсон Уайлдер ушел из жизни в возрасте 48 лет. Радийный диджей, певец и гитарист умер на музыкальном фестивале в Гластонбери в воскресенье, 26 июня. В последние годы Джейсон жил в Великобритании на постоянной основе, но Пхукет до последнего ждал, что он вернется, как возвращался со всех английских фестивале во время работы на Пхукете.

Новости Пхукета

28 Июня 2023, 05:14 PM

Джейсон Уайлдер за пультом мобильной радиостудии. Фото: Phuket Live Radio - Live 89.5

О смерти «мужчины в возрасте между 40 и 50 годами» на фестивале в Гластонбери первым сообщил сайт ВВС. Затем бывший менеджер Live 89.5FM и друг Джейсона Тим Ньютон подтвердил на Phuket-Go, что речь идет о Джейсоне, его коллеге и друге.

Вспоминая Джейсона, господин Ньютон подчеркнул, что тот был прирожденным ведущим и артистом, способным с легкостью увлекать любую аудиторию, будь то десяток человек или тысяча.

«Он, без сомнения, был лучшим из экспатских талантов на радио, которым доводилось садиться за микрофон в Таиланде», – сказал господин Ньютон.

«Уникально одаренный человек, который постоянно удивлял и которого невозможно было выключить, если уж он включился», – добавил бывший коллега Джейсона.

Британская полиция не нашла ничего, что заставило бы предположить насильственную или в ином смысле подозрительную смерть пхукетского радиоведущего, хотя на момент публикации заметки расследование продолжалось. Причина смерти не называется.

Большую часть времени вместе с Джейсоном Уайлдером ежедневные эфиры на Live 89.5 вели два диджея – новозеландка Донна Тун и канадец Крис Хаусон. Все они сейчас уже покинули станцию, но за годы совместной работы стали большим, чем просто коллектив.

«Работать с тобой было чертовой честью. Твой талант в музыке и в жизни был недостижим. Я бесконечно сочувствую твоей прекрасной семье, потерявший чертовски талантливого, хотя иногда и бывшего настоящей болью в одном месте, сына. С грустью шлю лучи любви и обнимаю через океаны», – написала Донна.

«Уйти из жизни на Гластонбери, JW. Ты бы и сам лучше не придумал, если бы захотел. Закончил этот путь, делая то, что любил. Чокди на кха, Cheers and beers. DT», – закончила она.

«Джейсон Уайлдер был одним из тех особенных людей, которых ты встречаешь пару раз за всю жизнь, если повезет. Он был человеком, который не только приносил с собой праздник, куда бы ни шел, но который делал так, что ты сам себя ощущал почетным гостем на его празднике. Джейсон, ты приносил радость такому великому множеству людей.. Я благодарен судьбе, что могу называть тебя другом и буду называть всегда. Нам все тебя уже не хватает», – написал о коллеге Крис Хаусон.

Генеральный менеджер Class Act Media & IMAGE asia, австралиец Джейсон Бэван, вспомнил, как впервые встретил английского тезку, когда тот появился на радиостанции 10 лет назад.

«Помню, в 2013 году в офис вошел англичанин в темных очках и с таким пафосом, что посрамил бы им Тома Джонса. Так я впервые увидел Джейсона Уайлдера – радиоведущего, имя которого будет на слуху у всего Пхукета почти десять лет. Потом мы как-то вместе играли в боулинг на благотворительном турнира, и только тогда я понял, что весь пафос – это сценический образ, а вне эфира и сцены Джейсон был таким же как я или ты. Разве что, более стильным», – рассказал Джейсон.

Австралиец также вспомнил, что тот турнир по боулингу их команда выиграла и получила какую-то награду. Джейсон Уайлдер с тех пор именовал свое место работы не иначе, чем «радиостанцией, удостоенной высоких наград».

В 2013 году Class Act Media запустила русскоязычную газету «Новости Пхукета». Ее редактор Антон Махров признается, что не влюбиться в Джейсона было невозможно, хотя разобрать его акцент из россиян поначалу не мог никто.

«Джейсон был человеком невероятнейшей, наимощнейшей энергетики. Он был звездой по имени Джейсон и, как звезда, постоянно кипел изнутри, транслируя бесконечный поток энергии вовне – голосом, струнами, как угодно. Когда он говорил, ты слушал с открытым ртом, притом что часто вообще не понимал ни слова. Джейсон, в лучшем из миров собралось много талантливых музыкантов, но поверь, такого акцента нет ни у кого из них», – сказал Махров.

Джейсон Уайлдер не только вел ежедневное шоу на радио. Он постоянно и играл музыку на самых разных сценах с другими музыкантами и соло, а также вел массовые мероприятия – от свадеб и вечеринок до благотворительных аукционов.

Его приветственная фраза в эфире – «Саватди кхрррап, пи нонг кхрррап!» – прочно вошла в лексикон множества пхукетских экспатов.

Гитара, бакенбарды, темные очки, старенький Kawasaki Boss, неповторимый манкунианский акцент, бесконечная любовь к жизни и музыкальный талант – Джейсон Уайлдер был бесподобно ярким и на работе, и вне ее.

Прощай, Джейсон. Нет слов, чтобы описать, как много ты дал Пхукету. И нет слов, чтобы выразить всю нашу благодарность тебе. Твоему острову будет тебя не хватать. Как и твоему радио.