Ушедший в дрейф буй системы предупреждения о цунами отыскали в море

Моряки третьего командования ВМФ Таиланда отыскали буй системы предупреждения о цунами, который в конце июля перестал передавать сигнал и покинул место размещения. Устройство DART подобрали в море в нескольких десятков километров от положенной локации и уже привезли на Пхукет. Второй датчик продолжает работает, плюс сигнал передает одна из индийских станций.

Новости Пхукета

Буй системы предупреждения о цунами в Индийском океане, официально имеющий индекс Station 23461, перестал передавать данные 31 июля, сообщил Департамент чрезвычайных ситуаций (DDPM) на прошлой неделе.

Проверка геолокации показала, что устройство не только вышло из строя, но и покинуло точку размещения. Спутники зафиксировали, что его отнесло волнами на 44 км в сторону, притом что дистанция от самого места размещения до Пхукета изначально составляла 340 км.

Утром 6 августа с базы ВМФ в провинции Пханг-Нга за буем был направлен сторожевой корабль ВМФ Таиланда HTMS Prachuap Khiri Khan. В середине для моряки обнаружили устройство дрейфующим примерно в 30 км к северо-западу от Суринского архипелага. Станцию подняли на борт, после чего HTMS Prachuap Khiri Khan направился обратно и в районе 8:00 утра прибыл на базу.

Устройство передали в офис DDPM в провинции Пханг-Нга. Теперь специалистам предстоит выяснить, почему станция покинула точку размещения и перестала передавать сигнал.

Второй буй тайской системы предупреждения о цунами, Station 23401 в 965 км к западу от Пхукета, продолжает функционировать в нормальном режиме. В заявлении DDPM ничего не говорится о том, может ли ему грозить участь первого. С одной стороны, станции имеют разную конструкцию. С другой стороны, в низкий сезон из строя регулярно выходят обе.

Индийские буи в дуге датчиков за Андаманскими и Никобарскими островами в массе своей не работают в принципе. Согласно данным с интерактивной карты NOAА, сейчас сигнал передает лишь одно индийское устройство.