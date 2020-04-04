Уроженку Такуа-Тхунга арестовали за завышение цен на защитные маски

Полиция Чалонга сообщила об аресте 24-летней уроженки провинции Пханг-Нга, продавшей защитные маски по завышенной цене.

Иккапоп Тхонгтуб

4 Апреля 2020, 12:37 PM

Максимальное наказание за завышение цен на товары первой необходимости – до семи лет тюрьмы и/или до 140 тыс. бат штрафа. Фото: Полиция Чалонга

Уроженка Такуа-Тхунга по имени Чанджира Ларнпхут была задержана 3 апреля в ходе совместной операции полиции Чалонга и официальных лиц из других ведомств, включая пхукетский офис Министерства торговли.

В ходе операции были изъяты 100 защитных масок фирмы Famapro. Также к делу в качестве улики была приобщена банкнота в 1000 бат, которой официальные лица воспользовались при проведении контрольной закупки.

Максимальное наказание за завышение цен на товары первой необходимости – до семи лет тюрьмы и/или до 140 тыс. бат штрафа.





