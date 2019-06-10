Уроженец Транга арестован за стрельбу и захват заложников в Patak Villa

Полиция Чалонга арестовала уроженца Транга, устроившего стрельбу в поселке Patak Villa ранним утром 10 июня и ранившего двух местных жителей. Согласно полицейскому отчету, происшествию предшествовало расставание задержанного с жительницей Patak Villa, с которой он некоторое время встречался.

Иккапоп Тхонгтуб

10 Июня 2019, 05:32 PM

Фото: Amnuay Kunnarak

Около 6:00 утра понедельника 27-летняя жительница Patak Villa Пеннапа Иемсамран позвонила в полицию и сообщила, что ей срочно требуется вмешательство сотрудников правоохранительных органов.

Госпожа Иемсамран заявила полицейским, что находится в запертой комнате и прячется от вооруженного мужчины, с которым ранее состояла в отношениях. При этом сам ее экс-бойфренд – 26-летний Пимонсак Джантарат – не просто находится в доме, но уже успел ранить из огнестрельного оружия ее 40-летнего брата Саксита и 22-летнего племянника Понгсакорна.

По словам госпожи Иемсамран, ее брат был дважды ранен в ногу, а племянник – один раз в руку. Оба мужчины нуждались в медицинской помощи.

Сотрудники полиции Чалонга выехали в поселок Patak Villa, находящийся примерно в 500 м от участка, и попытались уговорить Пимонсака Джантарата сдаться, однако тот проигнорировал предложение.

Как следует из полицейского отчета об инциденте, подозреваемый попытался скрыться с места событий на мотоцикле, прикрывшись родственниками госпожи Иемсамран как заложниками, однако обнаружил, что дом окружен полицией. Тогда мужчина вместе с заложниками пересел в пикап Иемсамарнов, но и на нем прорваться на Patak Rd. ему не удалось, поскольку выезд с улицы оказался заблокирован автомобилем одного из соседей.

Господин Джантарат открыл огонь по блокировавшей улицу машине, и пока он был увлечен стрельбой, отец и сын Иемсамраны смогли отобрать у него оружие. Полицейским оставалось только поспешить на помощь и надеть на подозреваемого наручники.

В ходе досмотра у Пимонсака Джантарата изъяли полуавтоматический пистолет калибра 11 мм, в магазине которого оставалось еще шесть патронов, а также четыре патрона калибра .22, плюс 104 таблетки метамфетамина (яба), 1,3 г наркотика в кристаллической форме (яба-айс) и 15,6 г марихуаны.

Саксит и Понгсакорн Иемсамраны были доставлены в больницу Vachira Hospital Phuket для оказания медицинской помощи. По словам полицейских, полученные ими огнестрельные ранения не представляют угрозы для жизни.

Дело против Пимонсака Джантарата возбуждено по целому ряду статей УК, включая причинение вреда здоровью другим лицам, незаконное хранение оружие и боеприпасов, незаконное ношение оружия в общественном месте, незаконное хранение наркотических средств первой и пятой категорий с целью продажи.

В полицейском отчете указывается, что Пимонсак Джантарат и Пеннапа Иемсамран познакомились в социальных сетях. Пара встречалась на протяжении примерно пяти месяцев, но затем женщина решила разорвать отношения из-за вспыльчивого характера партнера и наркотиков. В отчете также отмечается, что Пимонсак Джантарат несколько раз бил подругу.

После расставания Пеннапа Иемсамран перестала отвечать на телефонные звонки экс-бойфренда, а когда 10 июня тот без предупреждения пришел в ее дом, спряталась в комнате сестры, чтобы избежать встречи. Сам же Пимонсак Джантарат остался в доме, чтобы беседовать с братом женщины и выпить с ним пива. В какой-то момент диалог перерос в ссору, в ходе которой задержанный дважды выстрелил в родственника женщины, причем одна пуля прошла навылет и попала в племянника госпожи Иемсамран. Полиция не указала, сколько времени подозреваемый провел в доме Иемсамранов.