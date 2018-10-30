Уроженец Сакэу арестован на Пхукете за убийство военного

Об аресте Утена Джитмана было объявлено на пресс-конференции 30 октября, которую провели замначальника полиции Пхукета полковник Чайват Уйкам, замначальника полиции по второму региону генерал-майор Тхатчай Питанилабун и замначальника полиции Сакэу полковник Падунгсак Раксасин.
Как рассказал генерал Питанилабун, господин Джитман был арестован в одном из отелей на Thepkrasattri Rd. в Рассаде около 15:30 понедельника, 29 октября. Мужчине предъявлены обвинения убийстве и незаконном хранении огнестрельного оружия. Ордер на арест выдал суд провинции Сакэу, где было совершено преступление.
Согласно материалам дела, убийство армейского офицера произошло в округе Ваттхана-Накхон провинции Сакэу поздним вечером 25 октября. Вернувшийся из Бангкока господин Джитман обнаружил свою супругу в постели с лейтенантом Пытпианом и застрелил его. При этом сам господин Джитман заявил, что лейтенант пытался выстрелить в него первым.
«Я увидел свою жену с лейтенантом Пытпианом, они обнимались в постели. Лейтенант Пытпиан тоже увидел меня и успел первым схватить свой пистолет, но оружие дало осечку. Тогда я выстрели в лейтенанта первым два раза, а затем еще два раза», – заявил на пресс-конференции арестованный.
После встречи с прессой господин Джитман был под охраной направлен в Сакэу.