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Уроженец Сакэу арестован на Пхукете за убийство военного

Правоохранительные органы Пхукета арестовали 62-летнего Утена Джитмана из провинции Сакэу, находившегося в розыске по делу об убийстве 56-летнего лейтенанта тайской армии Самынчая Пытпиана.

Иккапоп Тхонгтуб

30 Октября 2018, 01:23 PM
Фото: Khao Phuket

Фото: Khao Phuket

Об аресте Утена Джитмана было объявлено на пресс-конференции 30 октября, которую провели замначальника полиции Пхукета полковник Чайват Уйкам, замначальника полиции по второму региону генерал-майор Тхатчай Питанилабун и замначальника полиции Сакэу полковник Падунгсак Раксасин.

Как рассказал генерал Питанилабун, господин Джитман был арестован в одном из отелей на Thepkrasattri Rd. в Рассаде около 15:30 понедельника, 29 октября. Мужчине предъявлены обвинения убийстве и незаконном хранении огнестрельного оружия. Ордер на арест выдал суд провинции Сакэу, где было совершено преступление.

Согласно материалам дела, убийство армейского офицера произошло в округе Ваттхана-Накхон провинции Сакэу поздним вечером 25 октября. Вернувшийся из Бангкока господин Джитман обнаружил свою супругу в постели с лейтенантом Пытпианом и застрелил его. При этом сам господин Джитман заявил, что лейтенант пытался выстрелить в него первым.

«Я увидел свою жену с лейтенантом Пытпианом, они обнимались в постели. Лейтенант Пытпиан тоже увидел меня и успел первым схватить свой пистолет, но оружие дало осечку. Тогда я выстрели в лейтенанта первым два раза, а затем еще два раза», – заявил на пресс-конференции арестованный.

После встречи с прессой господин Джитман был под охраной направлен в Сакэу.

 

 

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