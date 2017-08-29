Уроженец Ратчабури задержан на Пхукете за серию краж

Полиция Таланга сообщила о задержании 35-летнего Пхинита Тхуйхуна, разыскивавшегося за серию краж.

29 Августа 2017 14:45:12

О задержании Пхинита было объявлено на пресс-конференции в полицейском участке Таланга утром 29 августа. О том, что полиции удалось задержать подозреваемого, журналистам сообщил шеф полиции Таланга полковник Сомпхонг Тхип-Арпхакун. По его словам, Пхинит был задержан около полуночи в доме, который он снимал в Срисутхорне.

Как заявил полковник, в доме Пхинита полиция обнаружила внушительное количество краденых вещей, которые были доставлены в полицейский участок Таланга для возврата законным владельцам. Основную часть украденного составляла бытовая техника и электроника, в том числе ноутбуки, музыкальные центры, видеокамеры.

«Пхинит сознался, что украли все эти вещи из множества домов в разных жилых поселках Пхукета», – заявил на пресс-конференции полковник Сомпхонг Тхип-Арпхакун, но затем добавил, что «Пхинит сказал полиции, что некоторые из этих вещей купил у друзей».

Офицер отметил, что Пхиниту будут предъявлены обвинения в кражах и в хранении наркотических средств 1-й категории. Полковник не уточнил, какие именно наркотики и в каких количествах были найдены у задержанного.