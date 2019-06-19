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Уроженец Пхаттхалунга погиб в лобовом столкновении двух автомобилей на Пхукете

Полиция Таланга предъявила обвинения 56-летнему мужчине, находившемуся за рулем пикапа, столкнувшегося с седаном BMW в Срисунтхорне вечером 18 июня. В результате аварии погиб 25-летний пассажир легковой машины.

Иккапоп Тхонгтуб

19 Июня 2019, 02:55 PM
Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Информация о дорожной аварии на Srisoonthorn Rd. поступила в полицейский участок Таланга в 22:30 вторника, 18 июня. Согласно сообщению, на шоссе, ведущем из Чернг-Талей к памятнику Героиням, произошло лобовое столкновение пикапа Isuzu D-Max и седана BMW 318i.

Как указывается в полицейском отчете, седан под управлением 25-летнего Херана Чайсувана двигался по трассе в направлении монумента. В районе магазина стройматериалов Tasai Sor Andaman легковая машина столкнулась с выехавшим на встречную полосу пикапом, которым управлял 56-летний Супари Суакумчай. В результате аварии оба водителя получили травмы и были госпитализированы, находившийся в салоне BMW в качестве пассажира 25-летний Наттапон Таприеу погиб.

Проведенная после аварии проверка водителей на употребление спиртного показала, что управлявший пикапом Суари Суакумчай перед инцидентом выпивал, однако уровень алкоголя в крови превышен не был. Алкотестер зафиксировал 33 мг при разрешенном лимите в 50 мг. Таким образом оснований для предъявления обвинений в вождении в пьяном виде у полиции не было.

Дело возбуждено по статье об опасном вождении, повлекшем за собой травмы и гибель других участников дорожного движения.

 

 

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