Уроженец Пханг-Нга сдался в руки полиции после убийства бывшей жены на Пхукете

Пхукетская полиция поместила под стражу Винита Кумкронга, сдавшегося в руки правоохранителей после убийства бывшей жены, с которой расстался около двух месяцев назаж.

9 Марта 2018 15:41:07

Полиция Вичита получила сообщение об убийстве женщины на Chao Fa West Rd. около 17:20 вечера 8 марта. Согласно сообщению, местная жительница была убита у жилого дома в районе школы Dowroong Wittaya School.

Прибывший по вызову наряд обнаружил на месте событий тело 47-летней уроженки Пхукета Ламай Чокгыа со множественными ножевыми ранами. Рядом находился автомобиль госпожи Чокгыа, водительская дверь которого была испачкана кровь. Машина врезалась в столб и была брошена незапертой.

Как подтвердили в полиции, момент убийства госпожи Чокгыа был снят камерами уличного видеонаблюдения. На записи было видно, как к припаркованному пикапу подбегает мужчина, открывает водительскую дверь и вытаскивает находящуюся за рулем женщину и начинает наносить ей удары. В процессе борьбы автомобиль начинает двигаться и врезается в столб, затем женщина пытается убежать, а нападающий бросается в погоню.

Личность нападавшего была оперативно установлена. Им оказался бывший супруг погибшей Винит Кумкронг.

Как рассказал шеф полиции Вичита Никорн Сомсук, сотрудники правоохранительных органов нанесли визит в дом господина Кумкронга в Чалонге, где обнаружили его мать и старшую сестру. Женщины выслушали рассказ полицейских, после чего связались с родственником по телефону и уговорили его сдаться в руки полиции.

По словам сестры задержанного, госпожа Чокгыа и господин Кумкронг несколько лет состояли в браке и растили двух детей, однако около двух месяцев назад женщина решила прекратить отношения. Господин Кумкронг, по словам его сестры, болезненно переживал разрыв и даже пытался покончить с собой. Кроме того, у мужчины были финансовые претензии к бывшей спруге после развода.

Версию самого задержанного и родственников погибшей полковник Сомсук не озвучил, однако добавил, что непосредственно перед убийством супруга господина Кумкронга «пыталась сбить его скутер своей машиной.

«Мы продолжаем допрашивать его. Сегодня мы также проведем следственный эксперимент на месте событий, а затем предъявим обвинения», – заявил шеф полиции Вичита.