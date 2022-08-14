Уроженца Пхукета арестовали со 100 кг кристаллического метамфетамина

Полиция Паттани перехватила 100 кг кристаллического метамфетамина и арестовала уроженца Пхукета, перевозившего наркотики в Наратхиват.

Новости Пхукета

14 Августа 2022, 01:04 PM

Полиция Паттани перехватила партию кристаллического метамфетамина в 100 кг. Наркотики перевозил 39-летний мужчина с Пхукета. Фото: NSB

Уроженец Пхукета по имени Имрон «Лан» Сани был арестован на пункте дорожного контроля Ко-Мо-Кэнг в тамбоне Тха-Камчам провинции Паттани в пятницу, 12 августа, пишет Bangkok Post.

Как рассказал глава Бюро по борьбе с наркотиками (NSB) генерал-лейтенант Сарают Снгуанпокхай, арест стал продолжением операции 31 марта, в ходе которой в Пхаттхалунге было изъято 279 кг кристаллического метамфетамина. От арестованных тогда наркокурьеров полицейские узнали о поставке, намеченной на длинные выходные 12-14 августа.

В пятницу, 12 числа, дежурившие на КПП Ко-Мо-Кэнг полицейские заметили подозрительный пикап, водитель которого явно не хотел проезжать через пункт дорожного контроля. Полицейским удалось задержать автомобиль. В ходе досмотра в затянутом брезентом кузове были обнаружены пять мешков из-под удобрений, в которых находились пакеты с кристаллическим метамфетамином общей массой в 100 кг.

На допросе водитель – упомянутый выше господин Сани – заявил, что вез наркотики в Наратхиват. Также он добавил, что принимал участие в сорванной полицейскими мартовской доставке, когда были перехвачены 279 кг метамфетамина. Тогда господину Сани удалось не попасться.

В этот раз 39-летний уроженец Пхукета, по его собственным словам, надеялся, что полиции в праздничные дни будет не до досмотра транспорта из-за большого объема другой работы, в частности, по регулированию дорожного движения.

Арестованный наркокурьер добавил, что вез наркотики не один, а с машиной сопровождения, двигавшейся впереди. Этот пикап полицейские позже нашли брошенным на трассе, но водитель второго автомобиля скрылся, сообщил генерал-лейтенант Снгуанпокхай.

Господину Сани предъявили обвинения в нелегальном хранении наркотиков группой лиц по предварительному сговору. После ареста его передали в руки сотрудников четвертого подразделения NSB. Следователи продолжают поиски других членов группы, а также принадлежащих им активов, таких как недвижимость, транспорт, банковские счета.