Уровень заболеваемости лихорадкой денге на Пхукете снизился

С января по май на Пхукете было зарегистрировано 144 случаях лихорадки денге, что ниже показателя за аналогичный период прошлого года. С соответствующее заявление сделал в беседе с корреспондентом «Новостей Пхукета» глава местного офиса Минздрава Тханит Сермкэу.

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10 Мая 2019, 12:16 PM

Фото: Phuket PR Department

Согласно официальной статистике, уровень заболеваемости в 35,76 случаев на 100 тыс. населения. Средний показатель по стране – 27,41.

По уровню заболеваемости остров в настоящий момент занимает четвертое место среди провинций Таиланда, однако при расчете показателя учитывается лишь официально зарегистрированное население Пхукета без экспатов, туристов и тайцев из других провинций. Таким образом пхукетский показатель традиционно является завышенным.

«Ситуация под контролем, поводов для беспокойства нет. Уровень заболеваемости денге не так высок, как в прошлом году, и продолжает снижаться», – заверил «Новости Пхукета» глава местного офиса Минздрава Тханит Сермкэу.

Господин Сермкэу добавил, что профильные ведомства продолжают вести борьбу с комарами, являющимися переносчиками вируса денге.

В целом по стране за четыре месяца 2019 года было зарегистрировано 18,1 тыс. случае денге. От лихорадки погибли 24 человека (на Пхукете смертей от денге зарегистрировано не было).