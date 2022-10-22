Уровень воды в водохранилищах Пхукета стабилизировался на фоне улучшения погоды

Три главных водохранилища Пхукета по-прежнему заполнены до краев (сверх плановой максимальной отметки), но ситуация постепенно улучшается на фоне сокращения осадков, сообщил 22 октября пхукетский офис Департамента связей с общественностью (PR Phuket).

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«Уровень воды во всех трех водохранилищах снизился в сравнении со вчерашним днем и демонстрирует тенденцию к дальнейшему снижению на фоне уменьшения выпадающих осадков. Ожидается,ю что сброс воды из водохранилищ может быть прекращен 23 октября», – говорится в сообщении PR Phuket.

Впрочем, в той же публикации приводятся цифры по каждому водохранилищу, из которых следует, что снижение уровень воды зафиксировано пока в двух из трех:

Водохранилище Банг-Вад в Кату заполнено на 102,5%. Текущий уровень – 10,45 млн кубометров воды (против 10,47 млн днем ранее). Объем принятой воды за сутки – 8,5 мм (против 39,5 мм).

Водохранилище Банг-Ньеу-Дам в Срисунтхорне заполнено на 102%. Текущий уровень – 7,20 млн кубометров воды (против 7,23 млн днем ранее). Объем принятой воды за сутки – 7,4 мм (против 44,7 мм).

Водохранилище К хлонг-Кратха в Ч алонге заполнено на 104%. Текущий уровень – 4,1 6 млн кубометров воды (против 4 ,1 4 млн днем ранее). Объем принятой воды за сутки – 40 , 05 мм (против 40,06 мм).

Базирующийся в Май-Кхао Юго-азапдный метеорологический центр зафиксировал 22 октября лишь легкие и средние дожди. Уровень осадков, зафиксированный на трех станциях контроля, следующий:

Май-Кхао – 6,3 мм;

Таланг-Таун – 23,6 мм;

Мыанг-Пхукет – 21 мм.

Согласно данным центра, общий объем выпавших на Пхукете осадков с начала октября – 529,9 мм, за весь 2022 год – 2398,8 мм.