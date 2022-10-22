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Уровень воды в водохранилищах Пхукета стабилизировался на фоне улучшения погоды

Три главных водохранилища Пхукета по-прежнему заполнены до краев (сверх плановой максимальной отметки), но ситуация постепенно улучшается на фоне сокращения осадков, сообщил 22 октября пхукетский офис Департамента связей с общественностью (PR Phuket).

Новости Пхукета

22 Октября 2022, 06:06 PM
Водохранилище Банг-Вад 22 октября. Фото: PR Phuket

Водохранилище Банг-Вад 22 октября. Фото: PR Phuket

Водохранилище Банг-Ньеу-Дам 22 октября. Фото: PR Phuket

Водохранилище Банг-Ньеу-Дам 22 октября. Фото: PR Phuket

Водохранилище Кхлонг-Кратха 22 октября. Фото: PR Phuket

Водохранилище Кхлонг-Кратха 22 октября. Фото: PR Phuket

Показания погодного радара PhuketMet на 16:30 субботы, 22 октября. Изображение: PhuketMet

Показания погодного радара PhuketMet на 16:30 субботы, 22 октября. Изображение: PhuketMet

Уровень осадки за последние сутки, сводка от 16:30 субботы, 22 октября. Изображение: PhuketMet

Уровень осадки за последние сутки, сводка от 16:30 субботы, 22 октября. Изображение: PhuketMet

Погодная сводка от 13:00 субботы, 22 октября. Изображение: PhuketMet

Погодная сводка от 13:00 субботы, 22 октября. Изображение: PhuketMet

«Уровень воды во всех трех водохранилищах снизился в сравнении со вчерашним днем и демонстрирует тенденцию к дальнейшему снижению на фоне уменьшения выпадающих осадков. Ожидается,ю что сброс воды из водохранилищ может быть прекращен 23 октября», – говорится в сообщении PR Phuket.

Впрочем, в той же публикации приводятся цифры по каждому водохранилищу, из которых следует, что снижение уровень воды зафиксировано пока в двух из трех:

  • Водохранилище Банг-Вад в Кату заполнено на 102,5%. Текущий уровень – 10,45 млн кубометров воды (против 10,47 млн днем ранее). Объем принятой воды за сутки – 8,5 мм (против 39,5 мм).
  • Водохранилище Банг-Ньеу-Дам в Срисунтхорне заполнено на 102%. Текущий уровень – 7,20 млн кубометров воды (против 7,23 млн днем ранее). Объем принятой воды за сутки – 7,4 мм (против 44,7 мм).
  • Водохранилище Кхлонг-Кратха в Чалонге заполнено на 104%. Текущий уровень – 4,16 млн кубометров воды (против 4,14 млн днем ранее). Объем принятой воды за сутки – 40,05 мм (против 40,06 мм).

Базирующийся в Май-Кхао Юго-азапдный метеорологический центр зафиксировал 22 октября лишь легкие и средние дожди. Уровень осадков, зафиксированный на трех станциях контроля, следующий:

  • Май-Кхао – 6,3 мм;
  • Таланг-Таун – 23,6 мм;
  • Мыанг-Пхукет – 21 мм.

Согласно данным центра, общий объем выпавших на Пхукете осадков с начала октября – 529,9 мм, за весь 2022 год – 2398,8 мм.

 

 

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