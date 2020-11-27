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Уровень владения английским в Таиланде упал еще больше

Таиланд в очередной раз ухудшил позиции в рейтинге владения английским языком English Proficiency Index, который ежегодно составляет EF Education First.

Новости Пхукета

27 Ноября 2020, 12:27 PM
Фото: Bangkok Post

Фото: Bangkok Post

Международная сеть языковых центров EF Education First с 2011 года публикует отчеты об уровне владения английским языком на основе результатов тестирования по своей собственной методике. В этом году участие в тестировании приняли 2,2 млн студентов. Количество вошедших в итоговый рейтинг стран, как и год назад, составило 100.

Для Таиланда результаты оказались неутешительными. Страна заняла 89 место из 100, хотя еще год назад находилась на 74 позиции.

В этом году составители рейтинга пересмотрели шкалу начисляемых баллов, установив за максимум 800 единиц. В итоге Таиланд получил 419 баллов при среднем показателе по Азии в 492 балла и среднем по Европе в 550. Оценка уровня знания английского в Королевстве – очень низкий (как и год назад).

Из ближайших соседей Таиланд обогнал только Мьянму, пропустив вперед и Камбоджу, и Индонезию. Лучший результат среди азиатских стран – у Сингапура (611 баллов, очень высокий уровень). Следом расположились Филиппины (562 балла, высокий уровень), Малайзия (547 баллов, средний уровень), Южная Корея (545, средний уровень) и Гонконг (542, средний уровень).

Первую строчку среди все стран-участниц рейтинга заняли Нидерланды (652 балла, очень высокий уровень). Россия находится на 41 позиции с показателем в 512 баллов (средний уровень).

 

 

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