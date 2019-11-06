Уровень английского в Таиланде снижается третий год подряд

Образовательная организация EF Education First опубликовал очередную версию своего рейтинга уровня владения английским языком в разных странах. Таиланд в очередной раз ухудшил свои результаты и вернулся в разряд стран с очень низким знанием английского.

Новости Пхукета

6 Ноября 2019, 02:30 PM

Фото: Bob Mott

Международная сеть языковых центров EF Education First с 2011 года публикует отчеты об уровне владения английским языком на основе результатов тестирования по своей собственной методике. В этом году участие в тестировании приняли 2,3 млн студентов, преимущественно в возрасте от 18 до 40 лет (90% всех участников). Количество вошедших в итоговый рейтинг стран выросло до 100.

Для Таиланда результаты оказались неутешительными. Если в два предыдущих года Королевство находилось в списке стран с просто низким уровнем английского, то сейчас покинуло данную категорию и вернулось в разряд стран, где уровень английского оценивается как очень низкий.

В рейтинге EF English Proficiency Index 2019 Таиланд набрал суммарно 47,62 балла, заняв 74 место из 100. В 2018 году страна имела 48,54 балла и находилась на 64 позиции из 88, а за год до этого результат составлял 49,7 балла и, соответственно, 53 место из 80.

Среди стран Юго-Восточной Азии тайское Королевство обошло только Мьянму и Камбоджу, а в целом по азиатскому региону заняло 17 место из 25.

Лучший результат в Азии предсказуемо показал Сингапур (66,82 балла, очень высокий уровень владения английским). Следом расположились Филиппины и Малайзия (60,14% и 58,55% соответственно, высокий уровень английского).

В группу стран и территорий со средним уровнем владения английским вошли Гонконг (55,63), Индия (55,49), Южная Корея (55,04), Тайвань (54,18), материковый Китай (53,44) и Макао (53,34).

Внутри Таиланда разница во владении английским между отдельным регионами страны не особо велика. В лидерах значатся центральные и северные провинции страны (50,10 и 48,92 балла соответственно, низкий уровень владения), отстающими являются юг и северо-восток (45,02 и 43,32 балла, очень низкий уровень).

Среди отдельно взятых городов лучший результат у Бангкока (50,7 балла, низкий уровень). Крайне близкий показатель у административного центра провинции Нонтхабури, входящего в состав Большого Бангкока, но в рейтинге значащегося отдельно (50,22 балла). На третьем месте - город Чианг-Май, столица одноименной провинции.

Пхукет в городском рейтинге EF Education First не фигурирует, однако там есть Чонбури с результатом в 47,29 балла. Видимо, это следует считать результатом Паттайи.

Особой разницы в уровне владения английским между мужчинами и женщинами рейтинг не выявил (48,68 у мужчин против 47,59 у женщин). При этом данный результат не соответствует общей картине по Азии и миру, где в среднем женщины знают английский чуть лучше, чем мужчины.

Отдельной статистики по возрастным группам для Таиланда не приводится, но средние показатели по Азии и по всему миру не демонстрируют превосходства каких-либо отдельных категорий. Разброс между лидерами (26-30 лет) и отстающими (старше 41 года) в Азии составляет 3,61 балла.

Ситуацию со знанием английского в Таиланде специалисты EF Education First характеризуют как слегка ухудшающуюся. Такую характеристику, впрочем, получило большинство азиатских стран, включая Сингапур и Филиппины. Однозначный позитивный тренд был отмечен только на острове Тайвань.