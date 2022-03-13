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«Уральские авиалинии» собирают информацию о «застрявших» в Таиланде пассажирах

Генеральное консульство Российской Федерации на Пхукете сообщило о том, что авиакомпания «Уральские авиалинии» проводит сбор информации о своих пассажирах, которые не могут вернуться домой из-за отмены рейсов.

Новости Пхукета

13 Марта 2022, 04:30 PM
Фото: Генконсульство России на Пхукете (Facebook)

Фото: Генконсульство России на Пхукете (Facebook)

Как указало генконсульство, сбор информации ведется для вывоза пассажиров «Уральских авиалиний в Россию».

Пассажирам отмененных рейсов указанной авиакомпании нужно отправить на электронную почту dom@u6.ru следующую информацию:

  • Полное имя пассажира;
  • Номер билета на отмененный рейс «Уральских авиалиний»;
  • Номер отмененного рейса;
  • Пункт прибытия в России;
  • Дата вылета из Таиланда согласно билету;
  • Адрес электронная почты и контактный телефон пассажира.

«Паспортные данные направлять на указанную почту не нужно», – добавило генеральное консульство.

 

 

 

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