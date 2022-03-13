«Уральские авиалинии» собирают информацию о «застрявших» в Таиланде пассажирах

Генеральное консульство Российской Федерации на Пхукете сообщило о том, что авиакомпания «Уральские авиалинии» проводит сбор информации о своих пассажирах, которые не могут вернуться домой из-за отмены рейсов.

Новости Пхукета

13 Марта 2022, 04:30 PM

Фото: Генконсульство России на Пхукете (Facebook)