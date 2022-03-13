«Уральские авиалинии» собирают информацию о «застрявших» в Таиланде пассажирах

Как указало генконсульство, сбор информации ведется для вывоза пассажиров «Уральских авиалиний в Россию».
Пассажирам отмененных рейсов указанной авиакомпании нужно отправить на электронную почту dom@u6.ru следующую информацию:
- Полное имя пассажира;
- Номер билета на отмененный рейс «Уральских авиалиний»;
- Номер отмененного рейса;
- Пункт прибытия в России;
- Дата вылета из Таиланда согласно билету;
- Адрес электронная почты и контактный телефон пассажира.
«Паспортные данные направлять на указанную почту не нужно», – добавило генеральное консульство.