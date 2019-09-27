Войти | Создать аккаунт
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Упавшую в колодец собаку спасли в Чернг-Талей

Спасатели Kusoldham Foundation пришли на помощь собаке, упавшей в колодец шестиметровой глубины в тамбоне Чернг-Талей.

Таньялак Сакут

27 Сентября 2019, 01:54 PM
Фото: Natthapong Kongkim

Фото: Natthapong Kongkim

Как рассказал The Phuket News и «Новостям Пхукета» спасатель Kusoldham Foundation Наттхапонг Конгким, сообщение об упавшей в колодец собаке поступило на пульт дежурного около 7:00 утра среды, 25 сентября.

О попавшем в беду животном спасателей проинформировал житель Чернг-Талей, отправившийся к колодцу за водой и обнаруживший внутри отчаянно барахтающегося пса.

Прибывшие на место спасатели бросили в колодец большую пластиковую корзину с привязанной к ней веревкой, после чего при помощи длинной палки заставили животное забраться внутрь и вытащили на землю. Вся спасательная операция заняла около десяти минут.

«Когда же мы подняли собаку из колодца, откуда-то вдруг выбежал щенок и бросился к ней. Как мы поняли, спасенная собака была его мамой», – добавил господин Конгким.

Колодец после инцидента был закрыт импровизированной крышкой, чтобы предотвратить другие подобные инциденты. Также спасатели проинформировали фонд Soi Dog о двух бродячих животных. 

 

 

Have a news tip-off? Click here

Минздрав Пхукета: Смог может вернуться, держите маски при себе
Пункт туристической полиции у пляжа Карон открыли официально
Автомобиль под управлением 18-летнего подростка перевернулся на пхукетском шоссе
Министр культуры приедет на открытие Вегетарианского фестиваля
Аэропорт напомнил о запретах, действующих на прилегающей к ВПП части пляжа Май-Кхао
Одну из полос в тоннеле у Central Festival закроют в ночь с 28 на 29 сентября
Пхукет начал кампанию по демонтажу уличных проводов
Камала частично останется без света 26 сентября
Три школьницы на одном скутере пострадали в аварии в Пхукет-Тауне
На защиту дороги 4031 от обвалов грунта потратят 71,32 млн бат
На пляже в Патонге собрали две тонны мусора
Озвучено расписание Вегетарианского фестиваля 2019 года
Россиянка серьезно пострадала в мотоциклетной аварии в тоннеле в Чалонге
Качество воздуха на Пхукете остается нездоровым
Семь человек арестованы с наркотиками на Пхукете

 

SKYPARK
Ocean Marina Pattaya Boat Show
Thai Residential

 