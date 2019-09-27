Упавшую в колодец собаку спасли в Чернг-Талей

Спасатели Kusoldham Foundation пришли на помощь собаке, упавшей в колодец шестиметровой глубины в тамбоне Чернг-Талей.

Таньялак Сакут

27 Сентября 2019, 01:54 PM

Фото: Natthapong Kongkim

Как рассказал The Phuket News и «Новостям Пхукета» спасатель Kusoldham Foundation Наттхапонг Конгким, сообщение об упавшей в колодец собаке поступило на пульт дежурного около 7:00 утра среды, 25 сентября.

О попавшем в беду животном спасателей проинформировал житель Чернг-Талей, отправившийся к колодцу за водой и обнаруживший внутри отчаянно барахтающегося пса.

Прибывшие на место спасатели бросили в колодец большую пластиковую корзину с привязанной к ней веревкой, после чего при помощи длинной палки заставили животное забраться внутрь и вытащили на землю. Вся спасательная операция заняла около десяти минут.

«Когда же мы подняли собаку из колодца, откуда-то вдруг выбежал щенок и бросился к ней. Как мы поняли, спасенная собака была его мамой», – добавил господин Конгким.

Колодец после инцидента был закрыт импровизированной крышкой, чтобы предотвратить другие подобные инциденты. Также спасатели проинформировали фонд Soi Dog о двух бродячих животных.