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Упавшие мачты электропередач убили двух человек в Чалонге

Три мачты линии электропередач рухнули на проезжую часть горной дороге, ведущей из Чалонга в Карон. Погибли водитель грузовика и мотоциклист, на которого рухнул один из столбов. В настоящий момент неизвестно, произошло ли падение мачт по вине водителя грузовика или по иной причине.

Иккапоп Тхонгтуб

1 Июня 2020, 09:38 AM
Грузовик повалил три мачты электропередач в Чалонге. Один из столбов рухнул на мотоциклиста. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Грузовик повалил три мачты электропередач в Чалонге. Один из столбов рухнул на мотоциклиста. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Грузовик повалил три мачты электропередач в Чалонге. Один из столбов рухнул на мотоциклиста. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Грузовик повалил три мачты электропередач в Чалонге. Один из столбов рухнул на мотоциклиста. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Грузовик повалил три мачты электропередач в Чалонге. Один из столбов рухнул на мотоциклиста. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Грузовик повалил три мачты электропередач в Чалонге. Один из столбов рухнул на мотоциклиста. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Полиция Чалонга получила сообщение об аварии на Patak Rd. Около 17:00 субботы, 30 мая. Местом события стала точка, где Soi Suksan 1 выходит к Patak Rd. (въезд на холм со стороны Чалонга).

На месте событий полицейские и спасатели обнаружили несколько поваленных столбов, обломки одного из которых придавили мотоцикл. У другого поврежденного столба находился грузовой автомобиль с сильно разбитой кабиной.

Водитель грузовика – 31-летний Тханапхон Прачит – скончался до прибытия помощи. Спасатели извлекли из кабины уже мертвое тело.

Мотоциклист, оказавшегося 28-летним гражданином Мьянмы по имени Хлайнг Мйо Вин, доставили в больницу Chalong Hospital, но спасти его медикам не удалось.

Убрать поваленные столбы и разблокировать дорогу удалось лишь к 20:30 вечера.

Информация о других обстоятельствах происшествия и его причине отсутствует.

*В изначальной версии публикации говорилось о том, что первый столб был сбит грузовиком. Полиция этого пока не подтвердила и не опровергла. В связи с этим текст материала был изменен.

 

 

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