Упавшее дерево оставило часть Пхукет-Тауна без электричества

Жители окрестностей парка Сапан-Хин и южной части Пхукет-Тауна провели вынужденный вечер при свечах после того, как упавшее дерево повредило линии электропередач в районе пхукетского офиса Иммиграционного бюро.

21 Августа 2018 11:07:01

Фото: РЕА

Полиция Пхукет-Тауна получила сообщение о повреждении линий электропередач в районе офиса Иммиграционного бюро около 20:00 понедельника, 20 августа. Прибывший на место событий наряд обнаружил, что в результате падения дерева рухнули три придорожных столба с проводами, и передали информацию об инциденте в Управление энергоснабжения Пхукета.

На восстановление линии электропередач у специалистов ушло более семи часов, но к 4:00 утра ремонтные работы были завершены. В результате происшествия никто не пострадал.