Университет PSU отыскал причину пхукетского смога на севере Таиланда

Университет Принца Сонгкхла (PSU) выпустил заявление, в котором прямо связал смог на юге Таиланда с пожарами на севере страны. Предположение о том, что дым может приходить из Индонезии, университет отклонил, как противоречащее объективным данным спутниковых наблюдений и информации о доминирующих направлениях ветра. О том, что воздух загрязнен именно мелкодисперсными частицами РМ2.5 говорят не только независимые службы мониторинга, но и тайский сервис Air4Thai, просто у местной тайской службы показатели загрязнения ниже, чем у зарубежных AQICN и IQAir. Сами специалисты PSU доверяют данным двум последних.

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Первое официальное заявление, прямо связавшее экологическую ситуацию на юге страны с пожарами на севере, выпустил факультет естественных наук университета PSU в провинции Сонгкхла. Кампус в городе Хат-Яй является главным исследовательским центром PSU в стране. Сам Хат-Яй, судя по показаниям мониторинговых служб, страдает от РМ2.5 не меньше, чем другие регионы.

Заявление PSU опубликовала страница Phuket Info Center, связанная с Министерством внутренних дел и офисом губернатора провинции. Тем временем пхукетский офис Департамента PR сегодня выпустил очередное сообщение успокаивающего характера, в котором повторил мантру о смоге как о нормальном природном явлении, не связанным с загрязнением атмосферы мелкодисперсными частицами. При этом повышенное содержание РМ2.5 фиксируют профильные государственные службы, а публикуемые самим PR Phuket и Radio Thailand Phuket фото отнюдь не соответствуют тезису о том, что на острове все в порядке.

Как пояснил доцент Гельмут Йозеф Дурраст из главного кампуса PSU, спутниковые снимки позволяют с уверенностью связать смог в южном Таиланде с пожарами на севере страны, где фермеры продолжают сжигать сельскохозяйственную органику. К дыму от собственных тайских пожаров добавляется дым от пожаров в Лаосе, Камбодже и Мьянме.

«Смог из Индонезии мог бы быть возможен только при юго-западном муссоне, но его сейчас нет», – констатировал господин Дурраст.

«Вдобавок к этому спутниковые снимки показывают, что смог покрывает большую часть Бенгальского залива и Сиамского залива, где проходит граница между северо-восточным и юго-западным ветром. Сам ветер сейчас еще не сильный, так что мы ожидаем, что дымка в южном регионе останется на некоторое время», – добавил он.

«Некоторые новостные агентства опубликовали комментарии о дымке в округе Бетонг провинции Яла и заявили, что она вызвана пожарами в Индонезии. Это неправда. Там сейчас наблюдается лишь небольшое число пожаров», – добавил доцент.

По словам специалиста, улучшение ситуации начнется одновременно со сменой доминирующего направления ветра и приходом сезона дождей. Обычно это происходит в середине мая, и именно такой прогноз дал сегодня (20 апреля) глава находящегося на Пхукете Юго-западного метеорологического центра Вирот Леучаронсап. Впрочем, он тоже повторил типичные для госслужащих слова о естественном природном явлении.

В сообщении PSU приводится рекомендация следить за состоянием воздуха через швейцарский сервис https://www.iqair.com/th/thailand или международный https://aqicn.org. Но как говорилось выше, даже на тайском Air4Thai видно нездоровое содержание частиц РМ2.5 в воздухе, хотя он и предлагает более оптимистичную картину по их концентрации.