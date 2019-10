Unilever и TAT запускают пилотный проект по переработке пластика в Краби

Туристическое управление Таиланда (ТАТ) и тайское подразделение Unilever подписали меморандум о взаимопонимании по пилотному проекту сбора и переработки пластика Trash (Tourism to Recycling Actions for the Schools and Homes).

Новости Пхукета

