Unilever и TAT запускают пилотный проект по переработке пластика в Краби

Туристическое управление Таиланда (ТАТ) и тайское подразделение Unilever подписали меморандум о взаимопонимании по пилотному проекту сбора и переработки пластика Trash (Tourism to Recycling Actions for the Schools and Homes).

Новости Пхукета

31 Октября 2019, 10:05 AM

Фото: Архив The Phuket News

Дата официального запуска пилотного проекта в провинции Краби – 19 ноября. Среди партнеров в реализации инициативы также значатся Департамент по контролю за загрязнением окружающей среды и администрация Краби.

Как заявил глава Unilever Thailand Роберто Канделино, цель инициативы Trash – способствовать разрешению кризиса с пластиковым мусором, представляющего собой один из крупнейших вызовов обществу в настоящий момент.

Проект в Краби должен стать моделью, которую в будущем смогут повторить у себя администрации других провинций.

Инициатива ТАТ и Unilever предполагает организацию сбора пластикового мусора у школ, храмов и туристических объектов для последующей переработки и производства из вторсырья различных товаров повседневного пользования, включая пластиковую мебель, пишет Bangkok Post.

«Рост туризма не обходится без последствий, поскольку оставляемый туристами мусор наносит ущерб окружающей среде. Ответственное и устойчивое развитие – ключевой элемент на пути к ответственному туризму. Кроме того, мы повышаем осведомленность туристов и местных жителей по экологической проблематике», – заявила госпожа Чутатхип Чаронлап, занимающая в ТАТ должность директора офиса главы ведомства.

Согласно данным Департамента по контролю за загрязнением окружающей среды, общий объем сгенерированных в Таиланде бытовых отходов в прошлом году составил 27, 8 млн т, при этом 2 т из этого числа пришлось на пластик, оказавшийся в итоге в океане.

«Мы планируем добиться переработки примерно 500 тыс. т пластиковых отходов, чтобы снизить ущерб природным ресурсам. Проект Trash – один из элементов программы по переработке пластика и создания цикличной экономики, в которой отходы возвращаются в производство», – пояснил глава Департамента по контролю за загрязнением окружающей среды Пралонг Дамронгтхай.