Умные светофоры появятся на главном шоссе Пхукета

На Пхукете завершается реализация первой серии проектов по созданию интеллектуальной системы управления дорожным трафиком, включая установку умных светофоров на главном шоссе провинции Thepkrasattri Rd. Пхукетский офис Департамента скоростных магистралей не афишировал эту работу, а известно о ней стало после отчего главы офиса Юттаны Пхитака перед Комитетом по качественному госуправлению на Пхукете (PGGC). Комитет интересовался тем, как расходуются бюджетные средства в размере более 150 млн бат, выделенные на четыре крупных дорожных проекта.

Новости Пхукета

Как рассказал комитету господин Пхитак, в сентябре его ведомство должно завершить три проекта по внедрению интеллектуальных систем на пхукетских дорогах. А в октябре планируется закончить ремонт и модернизацию систем насосов в тоннеле у Central Phuket. И если о тоннеле ранее сообщалось, то умные светофоры и фонари стали для широкой публики новостью.

Господин Пхитак сообщил о следующих проектах:

1. Интеллектуальная система управления трафиком. Сейчас на острове реализуется первая фаза проекта, предполагающая установку высокотехнологичных камер для сбора и анализа данных о загруженности Thepkrasattri Rd. Данные с камер будут использоваться для регулирования дорожного движения при помощи умных светофоров в 12 локациях на участке от поворота на аэропорт до Пхукет-Тауна. Бюджет проекта – 50 млн бат, подрядчик – Better World Traffic Co Ltd, срок завершения – 18 сентября.

2. Повышение эффективности использования второстепенных дорог. В рамках отдельного проекта с бюджетом в 38,5 млн бат осуществляется работа по «интеграции второстепенных дорог в более широкую транспортную сеть». Речь также идет о внедрении некой современной системы контроля трафика. Подрядчиком выступает 4M Intertrade CO LTD, срок окончания проекта – 25 млн бат.

3. Умное освещение на дорогах. В рамках третьего проекта с бюджетом в 25 млн бат организуется система интеллектуального контроля за освещением «на второстепенных дорогах ведущих к популярным туристическим локациям на Пхукете». Вторая составляющая проекта – умные «системы оповещения» на дорогах. Тендер выиграла компания Better World Traffic Co Ltd, работы должны быть завершены к 18 сентября.

4. Ремонтные работы в тоннеле Darasamut Underpass. К 14 октября должен быть завершен проект по замене насосов и модернизации системы водоотведения в тоннеле у торгово-развлекательного комплекса Central Phuket. Подрядчиком выступает компания Grundfos Thailand, бюджет – 1,9 млн бат.

В публикации пхукетского офиса Департамента PR приводится комментарий вице-президента PGGC Пирарита Онгчарона, который, очевидно, остался доволен докладом господина Пхитака, но одновременно призвал жителей острова участвовать в общественном контроле.

«Эти проекты имеют потенциал по значительному повышению качества жизни населения Пхукета. В связи с этим мы призываем всех лиц, располагающих информацией о возможных препятствиях в их реализации, сразу сообщать об этом в PGGC. Ваше сотрудничество окажет большую помощь в проведении расследований и обеспечении своевременного завершения этих инициатив», – обратился господин Онгчарон к жителям острова.

Господин Онгчарон не коснулся вопроса о том, как жители должны узнавать о важных проектах, если власти о них не сообщают. В частности, первый проект, касающийся умных светофоров, был запущен еще в апреле, а известно о нем стало в последних числах августа.