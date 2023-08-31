Умные светофоры появятся на главном шоссе Пхукета

Как рассказал комитету господин Пхитак, в сентябре его ведомство должно завершить три проекта по внедрению интеллектуальных систем на пхукетских дорогах. А в октябре планируется закончить ремонт и модернизацию систем насосов в тоннеле у Central Phuket. И если о тоннеле ранее сообщалось, то умные светофоры и фонари стали для широкой публики новостью.
Господин Пхитак сообщил о следующих проектах:
1. Интеллектуальная система управления трафиком. Сейчас на острове реализуется первая фаза проекта, предполагающая установку высокотехнологичных камер для сбора и анализа данных о загруженности Thepkrasattri Rd. Данные с камер будут использоваться для регулирования дорожного движения при помощи умных светофоров в 12 локациях на участке от поворота на аэропорт до Пхукет-Тауна. Бюджет проекта – 50 млн бат, подрядчик – Better World Traffic Co Ltd, срок завершения – 18 сентября.
2. Повышение эффективности использования второстепенных дорог. В рамках отдельного проекта с бюджетом в 38,5 млн бат осуществляется работа по «интеграции второстепенных дорог в более широкую транспортную сеть». Речь также идет о внедрении некой современной системы контроля трафика. Подрядчиком выступает 4M Intertrade CO LTD, срок окончания проекта – 25 млн бат.
3. Умное освещение на дорогах. В рамках третьего проекта с бюджетом в 25 млн бат организуется система интеллектуального контроля за освещением «на второстепенных дорогах ведущих к популярным туристическим локациям на Пхукете». Вторая составляющая проекта – умные «системы оповещения» на дорогах. Тендер выиграла компания Better World Traffic Co Ltd, работы должны быть завершены к 18 сентября.
4. Ремонтные работы в тоннеле Darasamut Underpass. К 14 октября должен быть завершен проект по замене насосов и модернизации системы водоотведения в тоннеле у торгово-развлекательного комплекса Central Phuket. Подрядчиком выступает компания Grundfos Thailand, бюджет – 1,9 млн бат.
В публикации пхукетского офиса Департамента PR приводится комментарий вице-президента PGGC Пирарита Онгчарона, который, очевидно, остался доволен докладом господина Пхитака, но одновременно призвал жителей острова участвовать в общественном контроле.
«Эти проекты имеют потенциал по значительному повышению качества жизни населения Пхукета. В связи с этим мы призываем всех лиц, располагающих информацией о возможных препятствиях в их реализации, сразу сообщать об этом в PGGC. Ваше сотрудничество окажет большую помощь в проведении расследований и обеспечении своевременного завершения этих инициатив», – обратился господин Онгчарон к жителям острова.
Господин Онгчарон не коснулся вопроса о том, как жители должны узнавать о важных проектах, если власти о них не сообщают. В частности, первый проект, касающийся умных светофоров, был запущен еще в апреле, а известно о нем стало в последних числах августа.