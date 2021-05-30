Умер посол Украины в Таиланде Андрей Бешта

Посол Украины в Таиланде Андрей Бешта умер во время отдыха на острове Липе. Дипломат скончался перед рассветом 30 мая.

Новости Пхукета

30 Мая 2021, 07:35 PM

Андрей Бешта умер во время отдыха на острове Липе. Фото: PR Satun

Как пишет Bangkok Post со ссылкой на официальное заявление властей провинции Сатун, господин Бешта отдыхал на острове Липе вместе с 17-летним сыном Остапом. Они прибыли на остров 28 мая и остановились в отеле Bunga Resort, взяв один номер на двоих, уточнил капитан Бидан Сарипа из полицейского участка Липе.

Остап Бешта сообщил полиции, что в субботу отец отправился спать около 23:00 вечера, а в районе 4:30 утра у него началась тошнота, после чего он потерял сознание. Полиция не обнаружила на месте событий признаков насильственной смерти.

Причину смерти господина Бешты предстоит установить бангкокским специалистам. Источники украинского издания «Сегодня» в МИД Украины сообщили, что посол могу скончаться от сердечного приступа.

Министерство иностранных дел Украины подтвердило факт смерти посла и выразило соболезнования в связи со смертью господина Бешты.

«Министерство иностранных дел Украины с глубоким прискорбием извещает, что 30 мая на 45-м году жизни скончался чрезвычайный и полномочный посол Украины в Королевстве Таиланд Андрей Петрович Бешта», – говорится в сообщении, опубликованном сегодня на сайте МИД Украины.

"Ужасная новость. Ночью оборвалась жизнь Посла Украины в Таиланде Андрея Бешты. Он был доброжелательным человеком и высокопрофессиональным дипломатом, преданно служил интересам нашего государства", – написал в Twitter Президент Украины Владимир Зеленский.

Андрею Беште было 44 года. С ноября 2015 года он занимал должность чрезвычайного и полномочного посла Украины в Королевстве Таиланд, с 2017 года господин Бешта был также послом Украины в Лаосе и Мьянме.