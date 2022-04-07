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Умер бывший заместитель мэра Патонга Чайрат Сукбан

Известный пхукетский бизнесмен и многолетний заместитель мэра Патонга Чайрат Сукбан ушел из жизни в возрасте 59 лет. О смерти господина Сукбана сообщил 6 апреля его двоюродный брат Аон Ситтхипонг.

7 Апреля 2022, 09:48 PM
Чайрат Сукбан.

Чайрат Сукбан.

Господин Сукбан родился в провинции Накхон-Сри-Тхаммарат, но стал широко известен на Пхукете, когда начал заниматься здесь бизнесом. Будущий политик и бизнесмен закончил университет Ramkamhaeng University по специальности государственное управление, потом получил диплом МВА в столичном кампусе Prince of Songkla Universit и диплом магистра по госуправлению в National Institute of Development Administration (NIDA).

Занимаясь бизнесом на Пхукете, господин Сукбан участвовал в создании Pow Wow Restaurant and Pub, Beach Resortel, Safari Discotheque и Wyndham Resort & Spa Phuket.

В интервью The Phuket News в 2012 году он говорил, что пошел в политику потому, что, «оставаясь просто бизнесменом, не мог бы помочь никому другому или сделать что-то для людей».

«Многие бизнесмены не идут в политику, потому что находят это трудным. Они просто счастливы, что богаты. Но когда ты уйдешь из жизни, богатства с собой не возьмешь. Я понял, что должен работать на благо других», – объяснял господин Сукбан.

В 2004 году он принял участие в выборах в муниципалитет Патонга, в котором затем проработал почти 10 лет в должности заместителя мэра, завоевав уважение и среди тайцев, и среди экспатов.

 

 

 

 

 

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