Улицу у Patong Hospital защитили от подтопления мешками с песком

Муниципалитет Патонга сообщил, что во время последних сильных дождей ему удалось предотвратить затопление улицы у больницы Patong Hospital.

28 Августа 2017 13:22:10

Заместитель мэра Патонга Бунма Эпсап заявил, что в воскресенье, 27 августа, муниципалитету удалось защитить проезжую часть в районе Patong Hospital от традиционного затопления. Сделать это получилось за счет размещения мешков с песком рядом с работающими помпами и коллектором ливневой канализации, через который вода уходит в канал Пакбанг.

«Вчера в нашей части острова шел сильный дождь. Я решил сделать все возможное, чтобы защитить Патонг от подтопления, и около 10:00 утра отдал распоряжение создать заслон из мешков с песком [у Patong Hospital]. Мы наполнили песком десять мешков и разместили их вокруг коллектора ливневой канализации и дренажных машин у Patong Hospital. Нам удалось вовремя отвести воду с улицы и предотвратить затопление. Иначе бы подтоплены были полицейский участок Патонга, а также улицы Sainamyen Rd. и Nanai Rd.,» – заявил господин Эпсап.

«Нам удалось предотвратить затопление проезжей части, полицейский участок и близлежащие жилые дома были в безопасности», – добавил заместитель мэра.

По словам господина Эпсапа, сегодня утром, 28 августа, дожди были слабее, чем днем ранее, но «погода все равно вызывает беспокойство».

Отметим, что 27 августа в районе Пхукет-Тауна было зафиксировано 101 мм осадков, в аэропорту – 121 мм. В ряде районов острова дожди спровоцировали локальные мини-наводнения.