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Улицу у храма Wat Patong закроют утром 30 октября для шествия монахов

Муниципалитет Патонга предупреждает водителей, что улица Pisitkoranee Rd. у храма Wat Patong (Wat Wat Suwan Khiri Wong) будет закрыта для движения утром 30 октября в связи с проведением буддистской процессии. Мероприятие будет продолжаться с 6:30 до 11:00 утра, водителей просят выбирать альтернативные маршруты.

Новости Пхукета

29 Октября 2023, 05:00 PM
Анонс монашеской процессии со страницы муниципалитета Патонга. Фото: PR Patong

Анонс монашеской процессии со страницы муниципалитета Патонга. Фото: PR Patong

Уведомление об ограничении движения со страницы муниципалитета Патонга. Фото: PR Patong

Уведомление об ограничении движения со страницы муниципалитета Патонга. Фото: PR Patong

Маршрут процессии в Патонге утром 30 октября. Фото: Google Maps

Маршрут процессии в Патонге утром 30 октября. Фото: Google Maps

Уведомление муниципалитета Патонга о закрытии улицы Pisitkoranee Rd. было опубликовано во второй половине воскресенья 29 октября. В этот день буддисты Таиланда празднуют окончание трехмесячного «буддистского поста» Ван Ок Пханса. К этому же событию будет приурочена и утренняя процессия 30 октября.

Муниципалитет сообщил, что участие в шествии будут принимать 25 буддистским монахам. Жители города и официальные лица вручат им традиционные подношения в честь дня Ван Ок Панса. Непосредственно само мероприятие начнется в 7:00 утра.

Шествие будет проходить на участке Pisitkoranee Rd. от буддистского храма Wat Wat Suwan Khiri Wong по водопада Ванг-Кхи-Онг, где от основной дороги отходит улица 50 Pi Rd. Жители указанного района, по всей видимости, смогут попасть в свои дома, но от транзитного проезда по улице лучше воздержаться.

 

 

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