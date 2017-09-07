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Улицу Ranong Rd. на два дня закроют из-за фестиваля По-То

Дорожная полиция Пхукет-Тауна сообщила о временном ограничении движения по части Ranong Rd. в связи с мероприятиями в рамках Фестиваля голодных духов.

Новости Пхукета

7 Сентября 2017 11:36:03

Участок Ranong Rd. от кольцевой развязки Suriyadet Circle до переулка Soi Phutorn будет закрыт для движения транспорта с 11:00 утра до полуночи. Карта: Google Maps
Участок Ranong Rd. от кольцевой развязки Suriyadet Circle до переулка Soi Phutorn будет закрыт для движения транспорта с 11:00 утра до полуночи. Карта: Google Maps

Сегодня и завтра (7-8 сентября) участок Ranong Rd. от кольцевой развязки Suriyadet Circle до переулка Soi Phutorn будет закрыт для движения транспорта с 11:00 утра до полуночи. Об этом сообщила дорожная полиция Пхукет-Тауна. Движение будет закрыто в связи с мероприятиями в рамках Фестиваля голодных духов.

В полиции не уточнили, какие именно мероприятия будут проходить на Ranong Rd. При этом известно, что на фоне траура по Раме IX пхукетская община потомков китайских переселенцев значительно скорректировала программу фестиваля, который в этом году проходит преимущественно внутри храмов.
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