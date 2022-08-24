Уличный забег пройдет в Кату 26 августа

Муниципалитет Кату готовится к проведению семейного забега 26 августа. Маршрут проложен по улицам района, но организаторы пока ничего не сказали о возможных ограничениях дорожного движения.

24 Августа 2022, 11:46 AM

Маршруты забега на 6 км и прогулки на 2,5 км в Кату 26 августа. Изображение: Kathu Family Run 2022

Как говорится на сайте Kathu Family Run 2022, мероприятие проводится для того, чтобы «подтолкнуть людей проводить свободное время с пользой, чтобы люди были физически сильными и здоровыми, чтобы использовали спорт для защиты себя и родных от наркотиков».

Как указывают организаторы, к участию приглашаются как жители Кату, так и люди из других районов. Впрочем, на сайте для регистрации уже висит объявление Sold Out – свободные места закончились.

В рамках Kathu Family Run 2022 планируется проведение индивидуальных и командных забегов на 6 км, а также прогулки на 2,5 км, в которой также примут участие как одиночки, так и команды. Все участники получат памятные футболки, победители забегов в разных категориях – памятные призы.

Мероприятие будет проходить с 9:00 до 16:00. Штаб гонки будет располагаться у здания муниципалитета Кату, там же будут находиться стартовая и финишная линия.

Участникам забега на 6 км предлагается сделать полный круг «против часовой стрелки» по основным улицам Кату: муниципалитет – китайский храм в Кату – буддистский храм в Кату – гольф-клуб Red Mountain – ближний к Патонгу перекресток (у бара Office) – Lotus’s – Kathu Connection – ближний к Пхукет-Тауну перекресток (у DCondo Kathu) – муниципалитет.

Участников прогулки на 2,5 км предлагается малый круг: муниципалитет – буддистский и китайский храмы – улица Kathu Business Street (улица, идущая через Phuket Villa Kathu) – Kathu Connection – ближний к Пхукет-Тауну перекресток (у DCondo Kathu) – муниципалитет.

Муниципалитет Кату не предупреждал о перекрытии дорог в связи с проведением мероприятия, однако можно ожидать затруднения дорожного движения, поскольку оба маршрута проложены по ключевым для района улицам. Дополнительную информацию можно получить по телефону 076-321500 доб. 103.