Уличных зазывал с Бангла-Роуд проверили на наркотики

Вечерние дожди 15 ноября не помешали официальным лицам провести очередной антинаркотический рейд в Патонге. В этот раз проверяли уличных зазывал с Бангла-Роуд, причем по неким спискам, составленным администрацией округа Кату. В центре внимания властей были лица, зарегистрированные в качестве жителей района.

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Инспекция началась в 21:00. Участие в проверке принимали представители окружных властей во главе с Сиватом Раварангкуном, сотрудники местного отделения Минздрава, полицейские и волонтеры территориальной обороны (OrSor). Последние по традиции были одеты в камуфляжную форму, так что туристы вполне могли принять их за военных.

В ходе рейда анализы сдали 117 человек из 195 значившихся в списках властей. У двоих мужчин результаты оказались положительными, отметили официальные лица. Оба согласились пройти реабилитацию.

По итогам рейда господин Раварангкун заявил, что власти продолжат подобные проверки с особым вниманием к лицам, работающим в местах массового присутствия туристов. Также будет продолжаться работа с местным бизнесом в рамках кампании по борьбе с наркотикам. Кроме того, власти призвали жителей острова сообщать «подозрительной активности или объектах, которые могут иметь отношение к употреблению наркотиков».

В октябре в Патонге были арестованы двое зазывал с Бангла-Роуд в рамках реагирования на жалобы жителей на торговлю кокаином на туристической улице. Полиция затем сообщила, что мужчины действительно торговали запрещенными к свободному обращению препаратами, но это был не кокаин, а опиоидный анальгетик «Анадол», который продавался туристам под видом дорогого наркотика. Также официальные лица заявили, что двое арестованных могут быть причастны к нападению на туриста из США Раккана Гассима Алгассима, избитого ранее на Бангла-Роуд.