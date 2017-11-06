The Phuket News
The Phuket News Premier League predictions
The Phuket News
ТВ Радио The phuket News Pujidaoxinwen Khao Phuket
Войти | Создать аккаунт
The Phuket News
NOVOSTIPHUKETA.COM Новости
NOVOSTIPHUKETA.COM Пхукет | Таиланд | Мир | Безумный мир | Бизнес | Мнение | Россия XML, RSS, Feed
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM

Уличные торговцы покинут обочину у Lucky Complex в Сапан-Хине

Администрация провинции приняла решение переместить стихийный рынок на въезде в Сапан-Хин со стороны Пхукет-Тауна.

Новости Пхукета

6 Ноября 2017 15:21:51

Торговцы, ежедневно располагающиеся у заброшенного здания ТЦ Lucky Complex в Сапан-Хине, получили распоряжение покинуть привычное место и переместиться за здание Lucky. Соответствующее распоряжение было озвучено 3 ноября на совещании в Provincial Hall. Принятое решение официальные лица объяснили необходимостью поддержания чистоты и порядка.

«Мы не можем позволить торговцам остаться в этом месте, хотя они и работали там много лет. Сейчас пришло время для серьезных шагов по реорганизации этой территории, поскольку она является общественным пространством. Нужно, чтобы это место было в чистоте, красоте и порядке», – заявил вице-губернатор Снитх Сиривихок.

Вице-губернатор пояснил, что администрация провинции планирует реставрацию здания Lucky Complex, чтобы в будущем там могли расположиться офисы различных государственных ведомств.

В администрации Пхукет-Тауна добавили, что помогут торговцам проинформировать покупателей, о том, что рынок переехал на новое место.

NOVOSTIPHUKETA.COM
Расположение

 

Добавьте новостную ленту на свой сайт

The Phuket News
Таиланд будет отдыхать в Новый год четыре дня
Таиланд будет отдыхать в Новый год четыре дня
Древняя традиция: Театр на церемонии Королевской кремации
Древняя традиция: Театр на церемонии Королевской кремации
Красочный забег пройдет на Пхукете в декабре
Красочный забег пройдет на Пхукете в декабре
Ужин от семи шефов в Paresa
Ужин от семи шефов в Paresa
The Phuket News
Прокомментировать эту историю
comments powered by Disqus
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM
Поделиться
NOVOSTIPHUKETA.COM
Последние новости пхукета

Вопрос-ответ

Ходят ли минивэны из Пхукет-Тауна в Патонг?

Ходят ли минивэны из Пхукет-Тауна в Патонг?

Прогноз


НОВОСТИ
Пхукет
Таиланд
Мир
Безумный мир
Бизнес
Мнение
Россия
АРХИВ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПОРТ
Пхукет
Мир
Россия
 NOVOSTIPHUKETA.COM ЖИЗНЬ
Авто и Мото
Здоровье
Культура
Люди
Образование
Общество
Окружающая среда
Путешествия
Развлечения
Рестораны
РАСКРАСКА
 NOVOSTIPHUKETA.COM Вопрос-ответ
Задай вопрос
Скачать карту
 NOVOSTIPHUKETA.COM ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купля-продажа
Вакансии
Лодки и автомобили
Сообщества
Услуги
ПОИСК ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM АФИША
Список событий
Календарь событий
Купить билет
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПРАВОЧНИК
ПОИСК ПО СПИСКУ
ДОБАВИТЬ В СПИСОК
 NOVOSTIPHUKETA.COM О нас
Компания
Точки продаж
Подписка
Размещение рекламы
Оплата рекламы
Связаться с нами
КОНКУРСЫ
ozvisa.org
  
Copyright © 2017 NOVOSTIPHUKETA.COM Com. Все права защищены. | Правила и условия пользования сайтом | Защита персональных данных.