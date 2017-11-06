Уличные торговцы покинут обочину у Lucky Complex в Сапан-Хине

Администрация провинции приняла решение переместить стихийный рынок на въезде в Сапан-Хин со стороны Пхукет-Тауна.

6 Ноября 2017 15:21:51

Торговцы, ежедневно располагающиеся у заброшенного здания ТЦ Lucky Complex в Сапан-Хине, получили распоряжение покинуть привычное место и переместиться за здание Lucky. Соответствующее распоряжение было озвучено 3 ноября на совещании в Provincial Hall. Принятое решение официальные лица объяснили необходимостью поддержания чистоты и порядка.

«Мы не можем позволить торговцам остаться в этом месте, хотя они и работали там много лет. Сейчас пришло время для серьезных шагов по реорганизации этой территории, поскольку она является общественным пространством. Нужно, чтобы это место было в чистоте, красоте и порядке», – заявил вице-губернатор Снитх Сиривихок.

Вице-губернатор пояснил, что администрация провинции планирует реставрацию здания Lucky Complex, чтобы в будущем там могли расположиться офисы различных государственных ведомств.

В администрации Пхукет-Тауна добавили, что помогут торговцам проинформировать покупателей, о том, что рынок переехал на новое место.