Уличные шествия масонгов начались на Пхукете

В понедельник, 16 октября, на Пхукете начались первые уличные шествия масонгов в рамках Вегетарианского фестиваля. Первую большую процессию Иу Кенг провел китайский храм Naka Shrine, находящийся к югу от Central Festival.

Новости Пхукета

Процессия началась в 7:30 утра. Масонги и сопровождающие их верующие прошли до Сапан-Хина через Старый город и вернулись обратно. Одновременно небольшую процессию по Набону и Палаю проводил храм Guan Yu Shrine в Чалонге.

В рамках современной традиции, среди масонгов были не только мужчины, но и женщины. Еще несколько лет назад эта функция была почти исключительно мужской, но сейчас среди «божьих жеребцов» все больше девушек и женщин.

Как и масонги старшего возраста, женщины не практикуют экстравагантного пирсинга, ограничиваясь классическими спицами. У мужчин же можно увидеть самые разные предметы, продетые через проколы в коже.

На завтрашний день запланированы три шествия. Одно в Ко-Кэу и два на севере Пхукета:

6:30 – Bang Khu Shrine

7:00 – Hai Hian Keng (Mai Khao) Shrine

7:30 – Jeng Leng Tong (Muang Mai) Shrine

Полное расписание уличных процессий по дням доступно здесь.

Жителям южной части острова стоит обратить на процессию в Чалонге в среду, 18 октября. Храм божественного генерала Гуан Ю будет проводить большое шествие через весь Чалонг по Chao Fa East Rd. и до Карона.

Об истории фестиваля и смысле ритуалов читайте здесь.