Уличныe провода загорелись в Пхукет-Тауне

Два возгорания уличных проводов произошли в Пхукет-Тауне с разницей в два дня. В пятницу, 22 сентября, пожар произошел в районе Narison Rd., а в воскресенье – на Mae Luan Rd. в северной части Пхукет-Тауна. Второй инцидент случился за два с половиной часа до масштабного блэкаута в Чалонге, оставившего Chao Fa East Rd. без освещения и светофоров. О его причинах пока ничего неизвестно.

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Сообщение о пожаре на Mae Luan Rd. в северной части Пхукет-Тауна поступило на горячую линию Департамента чрезвычайных ситуаций (DDPM) в 21:12 вечера 24 сентября. На место событий был направлен один пожарный автомобиль. Расчет оперативно справился с возгоранием, не допустив распространения огня на ближайшие здания. О причинах ничего не сообщается.

Также утром 25 сентября офис DDPM в Пхукет-Тауне сообщил об аналогичном пожаре, произошедшем в районе 20:00 вечера 22 сентября на перекрестке у Phuket Community Hall. Распространения огня на жилые постройки снова удалось избежать.

При этом официальные лица до сих пор ничего не сказали о причинах масштабного блэкаута в Чалонге этой ночью. Отключение электричества продолжалось примерно с 23:30 до 1:00. Затронуто было шоссе Chao Fa East Rd., на котором в течение полутора часов не работали ни фонари, ни светофоры.