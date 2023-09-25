Уличныe провода загорелись в Пхукет-Тауне

Сообщение о пожаре на Mae Luan Rd. в северной части Пхукет-Тауна поступило на горячую линию Департамента чрезвычайных ситуаций (DDPM) в 21:12 вечера 24 сентября. На место событий был направлен один пожарный автомобиль. Расчет оперативно справился с возгоранием, не допустив распространения огня на ближайшие здания. О причинах ничего не сообщается.
Также утром 25 сентября офис DDPM в Пхукет-Тауне сообщил об аналогичном пожаре, произошедшем в районе 20:00 вечера 22 сентября на перекрестке у Phuket Community Hall. Распространения огня на жилые постройки снова удалось избежать.
При этом официальные лица до сих пор ничего не сказали о причинах масштабного блэкаута в Чалонге этой ночью. Отключение электричества продолжалось примерно с 23:30 до 1:00. Затронуто было шоссе Chao Fa East Rd., на котором в течение полутора часов не работали ни фонари, ни светофоры.