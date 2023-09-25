Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Уличныe провода загорелись в Пхукет-Тауне

Два возгорания уличных проводов произошли в Пхукет-Тауне с разницей в два дня. В пятницу, 22 сентября, пожар произошел в районе Narison Rd., а в воскресенье – на Mae Luan Rd. в северной части Пхукет-Тауна. Второй инцидент случился за два с половиной часа до масштабного блэкаута в Чалонге, оставившего Chao Fa East Rd. без освещения и светофоров. О его причинах пока ничего неизвестно.

Новости Пхукета

25 Сентября 2023, 10:44 AM
Тушение проводов на Narison Rd. Фото: DDPM Phuket Town

Тушение проводов на Narison Rd. Фото: DDPM Phuket Town

Тушение проводов на Narison Rd. Фото: DDPM Phuket Town

Тушение проводов на Narison Rd. Фото: DDPM Phuket Town

Тушение проводов на Mae Luan Rd. Фото: DDPM Phuket Town

Тушение проводов на Mae Luan Rd. Фото: DDPM Phuket Town

Тушение проводов на Mae Luan Rd. Фото: DDPM Phuket Town

Тушение проводов на Mae Luan Rd. Фото: DDPM Phuket Town

Тушение проводов на Narison Rd. Фото: DDPM Phuket Town

Тушение проводов на Narison Rd. Фото: DDPM Phuket Town

Ночной блэкаут в Чалонге. Фото: «Новости Пхукета»

Ночной блэкаут в Чалонге. Фото: «Новости Пхукета»

Сообщение о пожаре на Mae Luan Rd. в северной части Пхукет-Тауна поступило на горячую линию Департамента чрезвычайных ситуаций (DDPM) в 21:12 вечера 24 сентября. На место событий был направлен один пожарный автомобиль. Расчет оперативно справился с возгоранием, не допустив распространения огня на ближайшие здания. О причинах ничего не сообщается.

Также утром 25 сентября офис DDPM в Пхукет-Тауне сообщил об аналогичном пожаре, произошедшем в районе 20:00 вечера 22 сентября на перекрестке у Phuket Community Hall. Распространения огня на жилые постройки снова удалось избежать.

При этом официальные лица до сих пор ничего не сказали о причинах масштабного блэкаута в Чалонге этой ночью. Отключение электричества продолжалось примерно с 23:30 до 1:00. Затронуто было шоссе Chao Fa East Rd., на котором в течение полутора часов не работали ни фонари, ни светофоры.

 

 

Есть новости? кликните сюда

В Патонге частично открыли проезд по центральной улице
Иммиграционное бюро сфокусировало свои проверки на юге Пхукета
У охранника отеля в Раваи угнали мотоцикл в его же смену
Фейковое такси с Пхукета обнаружили при проверке транспорта на шоссе в Чумпхоне
Иностранец погиб после прыжка с пешеходного моста в аэропорту Пхукета
Непогода вызвала наводнения, сбой в работе аэропорта, падение линий электропередач на Пхукете
Ночной пожар произошел на вилле в Раваи
Пересмотр налогообложения зарубежных доходов вызвал смятение в Таиланде
Синоптики предупреждают о сильных дождях на Пхукете с 23 сентября
Пропустивший рейс россиянин прожил 14 дней в аэропорту Пхукета
Угонщика арестовали по записям с камер видеонаблюдения
Жалобы таксистов обсудили на Пхукете
Метамфетаминовая «эпидемия» продолжается на Пхукете
Трех иностранцев арестовали за оверстэй по наводке
Власти Пхукет-Тауна предупреждают о пожарных учениях в городе

 

SOHO Pool Club
The Pavilions Phuket
Thai Residential

 