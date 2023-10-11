Уличные провода загорелись рядом с коммерческим комплексом в Раваи

Гирлянда комммуникационных кабелей загорелась в районе Nai Harn Gym и комплекса ресторанов на Sai Yuan Rd. в Раваи вечером 10 октября. Прибывшие по вызову пожарные потушили огонь, устранив угрозу близлежащим постройкам, однако о системном решении проблемы уличных проводов ничего по-прежнему не говорится. Уличные кабели продолжают портить внешний вид Пхукета, одновременно создавая угрозу безопасности.

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Возгорание проводов вечером 10 октября произошло у студии красоты Addy Salon and Nail Studio на Sai Yuan Rd. в Раваи. Сообщение об инциденте поступило на пульт дежурного в 21:48, на место событий был отправлен один пожарный автомобиль. При помощи брандспойта возгорание было ликвидировано.

«Пожарные успешно потушили огонь и остановили его распространение», – отчиталась пожарная служба при муниципалитете Раваи.

Сам муниципалитет Раваи напомнил, что при пожаре можно звонить не только на единую горячую линию 199, но и в отделение Департамента чрезвычайных ситуаций (DDPM) в Раваи по номеру 076-613-800.

Официальные лица ничего не сказали о причине возгорания. В недавней беседе с The Phuket News представитель офиса DDPM в Пхукет-Тауне рассказывал, что провода часто загораются и от перегрева после дождя. Однако вечером 10 октября на большей части острова не было осадков.

Провода загорелись на столбе, находящемся в нескольких десятках метров от коммерческого комплекса, где, кроме Nai Harn Gym, располагаются несколько популярных ресторанов, принадлежащих крупным пхукетским брендам. В частности, помещения в коммерческом комплексе на Sai Yuan Rd. снимают Wine Connection, Little Lyon и Spice House.