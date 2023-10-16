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Уличное шествие пройдет утром 17 октября у Кольца Чалонга

Небольшой китайский храм Hien Lee Tong Shrine, находящийся рядом со спорткомлексом Chalong Badminton и резортом Shanti Lodge проведет уличное шествие в Чалонге утром 17 октября. Процессия обещает быть небольшой, но маршрут ее будет пролегать по оживленным в это время время частям Chao Fa West Rd. и Chao Fa East Rd. Среди прочего верующие планируют пройти по Кольцу Чалонга.

Новости Пхукета

16 Октября 2023, 08:44 PM
Уличная процессия пройдет в Чалонге утром 17 октября. Фото: Hien Lee Tong Shrine

Уличная процессия пройдет в Чалонге утром 17 октября. Фото: Hien Lee Tong Shrine

Уличная процессия пройдет в Чалонге утром 17 октября. Фото: Chalong Police

Уличная процессия пройдет в Чалонге утром 17 октября. Фото: Chalong Police

Уличная процессия пройдет в Чалонге утром 17 октября. Фото: Hien Lee Tong Shrine

Уличная процессия пройдет в Чалонге утром 17 октября. Фото: Hien Lee Tong Shrine

Согласно уведомлению полиции Чалонга, процессия начнется в 7:00 утра, в объявлении на странице самого храма Hien Lee Tong указано время 8:00 утра, но в расписании – снова 7:00.

Процессия начнется от храма у Chalong Badminton, откуда участники направятся к Кольцу Чалонга по Chao Fa West Rd, а затем – к ресторану Kan Eang 2 по Chao Fa East Rd. Возвращение в храм планируется по Chao Fa East Rd. и Soi Thanuthep.

Если судить по фото, Hien Lee Tong Shrine представляет собой небольшое китайское святилище, расположенное во дворе некого дома в небольшом переулке, отходящем от Chao Fa West Rd. недалеко от Shanti Lodge.

Несмотря на размеры, в храме полноценно отмечают Вегетарианский фестиваль: 14 числа там поднимали шесты Го Тенг, на церемонии были масонги. На вечер 16 числа запланирован ритуал поклонения семи звездам. Расписание ритуалов доступно здесь.

 

 

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