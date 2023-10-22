Уличное шествие Иу Кенг проходит в Чалонге

Китайский храм Guan Yu Shrine проводит сегодня утром (22 октября) третью уличную процессию в Чалонге. Шествие стартовало в 7:00 утра. Больше уличных процессий в этой части острова на планируется.

Новости Пхукета

22 Октября 2023, 08:34 AM

Уличное шествие на Chao Fa East Rd. Фото: Guan Yu Shrine

Масонги и одетые в белое верующие уже дошли до муниципалитета Вичита, развернулись и движутся к кольцевой развязке Chalong Circle по Chao Fa East Rd. Там колонна людей и машин снова развернется и пойдет обратным путем к храму небесного генерала Гуан Ю, находящемуся напротив нового Robinson. Шествие ориентировочно закончится к 10 утра.

На вечер 22 октября запланировано несколько ритуалов хождения по огню, в рамках которых масонги пробегают или проходят по раскаленным углям. Костры в храмах разводят во второй половине дня, сам ритуал начинается после захода солнца, примерно в 20:00-21:00.

В брошюре ТАТ приводится следующей перечень храмов, проводящих церемонию хождения по огню 22 октября:

Samkong Shrine

Jor Sor Kong Naka Shrine

Sam Ong Hu (Choeng Thale) Shrine

Jeng Leng Tong (Muang Mai) Shrine

Tae Kon Tai Te (Pasak) Shrine

Ban Don Shrine

Tai Seng Pud Jo (Chalong) Shrine

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