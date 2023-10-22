Уличное шествие Иу Кенг проходит в Чалонге

Масонги и одетые в белое верующие уже дошли до муниципалитета Вичита, развернулись и движутся к кольцевой развязке Chalong Circle по Chao Fa East Rd. Там колонна людей и машин снова развернется и пойдет обратным путем к храму небесного генерала Гуан Ю, находящемуся напротив нового Robinson. Шествие ориентировочно закончится к 10 утра.
На вечер 22 октября запланировано несколько ритуалов хождения по огню, в рамках которых масонги пробегают или проходят по раскаленным углям. Костры в храмах разводят во второй половине дня, сам ритуал начинается после захода солнца, примерно в 20:00-21:00.
В брошюре ТАТ приводится следующей перечень храмов, проводящих церемонию хождения по огню 22 октября:
Samkong Shrine
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Jor Sor Kong Naka Shrine
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Sam Ong Hu (Choeng Thale) Shrine
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Jeng Leng Tong (Muang Mai) Shrine
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Tae Kon Tai Te (Pasak) Shrine
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Ban Don Shrine
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Tai Seng Pud Jo (Chalong) Shrine
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