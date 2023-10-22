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Уличное шествие Иу Кенг проходит в Чалонге

Китайский храм Guan Yu Shrine проводит сегодня утром (22 октября) третью уличную процессию в Чалонге. Шествие стартовало в 7:00 утра. Больше уличных процессий в этой части острова на планируется.

Новости Пхукета

22 Октября 2023, 08:34 AM
Уличное шествие на Chao Fa East Rd. Фото: Guan Yu Shrine

Уличное шествие на Chao Fa East Rd. Фото: Guan Yu Shrine

Масонги и одетые в белое верующие уже дошли до муниципалитета Вичита, развернулись и движутся к кольцевой развязке Chalong Circle по Chao Fa East Rd. Там колонна людей и машин снова развернется и пойдет обратным путем к храму небесного генерала Гуан Ю, находящемуся напротив нового Robinson. Шествие ориентировочно закончится к 10 утра.

На вечер 22 октября запланировано несколько ритуалов хождения по огню, в рамках которых масонги пробегают или проходят по раскаленным углям. Костры в храмах разводят во второй половине дня, сам ритуал начинается после захода солнца, примерно в 20:00-21:00.

В брошюре ТАТ приводится следующей перечень храмов, проводящих церемонию хождения по огню 22 октября:

Samkong Shrine

  • Jor Sor Kong Naka Shrine

  • Sam Ong Hu (Choeng Thale) Shrine

  • Jeng Leng Tong (Muang Mai) Shrine

  • Tae Kon Tai Te (Pasak) Shrine

  • Ban Don Shrine

  • Tai Seng Pud Jo (Chalong) Shrine

Больше узнать о Вегетарианском фестивале можно здесь.

 

 

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