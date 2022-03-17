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Укравшего «протеиновые печеньки» иностранца арестовали в Краби

Полиция Пхукет-Тауна и туристическая полиция выпустили совместное заявление об аресте гражданина Австралии Джошуа Аарона Джерома Мадейры по делу о серии магазинных краж на Таланг-Роуд в историческом центре Пхукет-Тауна.

Екатерина Ихиритова

17 Марта 2022, 03:31 PM
Укравшего «протеиновые печеньки» иностранца арестовали в Краби.

Укравшего «протеиновые печеньки» иностранца арестовали в Краби.

Господин Мадейра был арестован около 22:00 вечера 16 марта в материковой части провинции Краби – на пирсе Ao Nam Mao Pier, находящемся между Ао-Нангом и Краби-Тауном.

Австралийца арестовали на основании ордера Jor 64/2565, выданного пхукетским судом после получения второго заявления о краже от владельца магазина здоровых снеков Kin Fit Fin 13 марта. Нанесенный магазину ущерб составил 186 бат, преступление было зафиксировано камерами видеонаблюдения.

При этом хозяин торговой точки в январе уже сообщал об аналогичной кражи, совершенной тем же лицом. Тогда иностранец без оплаты вынес из магазина снеки на 228 бат.

Среди украденного в январе и марте были «протеиновые печеньки», местный десерт «сао пинг» и «куриные ниточки». Последние иностранец похитил дважды.

31-летний Мадейра сознался в кражах и объяснил свои действия попыткой «снять стресс», вызванный жизненными обстоятельства. В заявлении полиции указывается, что стресс был большим.

Австралиец был доставлен на Пхукет. Делом против него занимается полиция Пхукет-Тауна.

 

 

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