Украинец успешно дал объяснения в связи с обвинением в работе водителем

Гражданин Украины Андрей Миндалин был вызван для дачи объяснений после того, как один из местных жителей снял его за рулем минивэна в Патонге и обвинил в том, что он якобы нелегально работает водителем на коммерческой основе. Подозрения были сняты, но мужчину оштрафовали на 1000 бат за вождение без прав требуемой категории.

Иккапоп Тхонгтуб

Украинца из Паттайи обвинили в нелегальной работе водителем, но мужчина убедил представителей власти, что с ним в минивэне были просто друзья. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Украинца из Паттайи обвинили в нелегальной работе водителем, но мужчина убедил представителей власти, что с ним в минивэне были просто друзья. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Украинца из Паттайи обвинили в нелегальной работе водителем, но мужчина убедил представителей власти, что с ним в минивэне были просто друзья. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Андрей Миндалин оказался в центре внимания социальных сетей в связи с роликом, который снял в Патонге один из местных жителей. Мужчина увидел группу иностранцев в микроавтобусе Toyota Commuter и обвинил сидевшего за рулем украинца в том, что он в нарушение закона работает водителем. Затем материалы были переданы в соответствующие органы.

Сегодня, 27 февраля, глава «академической группы» пхукетского офиса Дептранса (PLTO) Корнпитак Ассуван сообщил прессе, что подозрения не подтвердились. Миндалин убедительно объяснил представителям органов власти, включая Иммиграционное бюро и турполицию, что с ним в микроавтобусе находились не клиенты, а друзья, как он и заверял мужчину, подавшего жалобу.

Одним из пассажиров был непосредственный владелец минивэна Алексей Кихаев, которого разные источники называют либо гражданином России, либо гражданином Украины.

Как сообщил господин Ассуван, Миндалин и Кихаев приехали на Пхукет из Паттайи, где на имя последнего и зарегистрирован минивэн. На протяжении всего маршрута за рулем был Кихаев, но на острове мужчины поменялись, поскольку Миндалин жил на Пхукете раньше и лучше знал местные дороги.

Единственной претензией властей к украинцу стало то, что прав на управление микроавтобусом он не имел, за что был оштрафован на 1000 бат и предупрежден о более суровом наказании, если сядет за руль микравтобуса снова.

В ходе общения с журналистами господин Ассуван из PLTO также передал просьбу к жителям острова с пониманием относиться к проверкам транспорта на дорогах в рамках кампании против нелегальных таксистов.

«Проверка может отнять у вас время, но это нужно для обеспечения соблюдения правил на Пхукете», – заявил он.

Кампания против нелегальных таксистов началась на острове после издания соответствующего приказа от имени губернатора 3 февраля. Пока что ни об одном задержании таксиста-иностранца власти не сообщали.