Украинец пропал в море у побережья Пхукета

Сотрудники экстренных служб пока не смогли найти гражданина Украины, который вчера вечером отправился купаться в Патонге и не вернулся на берег.

11 Декабря 2017 17:14:41

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Около 18:30 вечера туристическая полиция получила сообщение о пропаже 27-летнего гражданина Украины Михайло Рибойчука, который отправился купаться на пляже Патонг и не вернулся на берег.

Предпринятые по горячим следам четырехчасовые поиски Рибойчкука результатов не принесли. На ночь сотрудники экстренных служб взяли паузу, а с утра продолжили поиски, но и в этот раз найти мужчину не смогли. По состоянию на вторую половину дня 11 ноября Рибойчук обнаружен не был.

Сотрудники ресторана Nongnan Restaurant and Bar, где мужчина обедал за несколько часов до пропажи, заявили, что он был нетрезв. Один из местных лодочников добавил, что видел мужчину примерно в 300-400 м от берега, но к тому моменту, как он подвел свою лодку поближе, тот уже пропал.