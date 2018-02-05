Украинец получил ножевое ранение в результате конфликта с тайцем на борту спидбота

Гражданин Украины Виталий Кузьмичов был госпитализирован с ножевой раной после того, как между украинцем и тайским моряком произошел конфликт на борту спидбота.

5 Февраля 2018 10:52:12

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Около 17:00 субботы, 3 февраля, сотрудники больницы Thalang Hospital уведомили полицейский участок Таланга о том, что к ним поступил 24-летний украинец с ножевой раной. Рана не представляла угрозы жизни, но оказалась довольно глубокой, так что иностранца затем перевели в больницу Vachira Phuket Hospital, являющуюся на острове основной.

Как рассказал капитан полиции Натти Пичитчайнимет, господин Кузьмичов в компании других туристов возвращался на спиботе с Пхи-Пхи на Пхукет, когда между ним и членом экипажа судна Танакорном Сэчаной произошел некий конфликт.

«Когда спидбот приблизился к пирсу Ао-По, 25-летний член экипажа Танакорн Сэчана нанес удар ножом господину Кизьмичеву, с которым у него возник спор. Как только судно подошло к пирсу, Танакорн Сэчана скрылся», – заявил капитан Пичитчайнимет.

Причина конфликта в настоящий момент достоверно неизвестна. Капитан Пичитчайнимет предположил, что между мужчинами могло возникнуть недопонимание из-за языкового барьера.

«Мы полагаем, что Танакорн был зол, потому что думал, что господин Кузьмичов оскорбил его родителей. Однако сам господин Кузьмичов сообщил туристической полиции, что родителей этого не делал. Мы подозреваем, что недопонимание произошло из-за языкового барьера», – отметил капитан Пичитчайнимет.

Как пояснил офицер, после инцидента Танакорн Сэчана явился в полицейский участок. Ему были предъявлены обвинения в нападении, повлекшем за собой телесные травмы.

Капитан Пичитчайнимет не уточнил, был ли тайский моряк проверен на наркотики и может ли ему грозить запрет на работу в туристической отрасли.