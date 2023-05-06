Украинец арестован за нелегальную работу в Таиланде

Гражданина Украины арестовали на острове Пханган за работу без ворк-пермита 4 мая. 45-летний Виталий Дайберт трудился в мотопрокате у пирса Тхонг-Сала и был арестован после жалобы на иностранцев, отбирающих у тайцев рабочие места. Отдельная жалоба была подана на то, что мотопрокат занимает своей техникой общественную парковку.

Новости Пхукета

7 Мая 2023, 09:00 AM

Украинец Виталий Дайберт был арестован на Пхангане за работу без ворк-пермита. Фото: www.naewna.com

Об аресте Виталия Дайберта сообщил 6 мая новостной портал Naewna, который изначально был известен как источник эксклюзивных новостей от Иммиграционного бюро. В данном случае сайт также получил информацию от этого ведомства.

В публикации говорится, что проверка по жалобе на нелегально работающих на Пхангане иностранцев проводилась 4 мая, то есть в день ежемесячной вечеринки Full Moon Party, являющейся важным источником дохода для населения Пхангана.

Когда официальные лица подошли к Дайберту и поинтересовались занимающими парковку скутерами, тот пояснил, они скутеры не принадлежат ему, а являются собственностью проката тогда как он только «доставляет байки клиентам и забирает от них».

Впрочем, ворк-пермита на эту работу у украинца не было, в связи с чем ему были предъявлены обвинения по соответствующей статье.

Вероятнее всего, мужчину ждут штраф и депортация за нарушение визового и трудового законодательства.

Также Naewna пишет о санкциях в отношении неназванного мотопроката, нелегально нанявшего на работу иностранного гражданина. В данном случае предполагается штраф, если не будет выявлено каких-либо более серьезных нарушений.

Примечательно, что штраф за нелегальную парковку будет выписан также Дайберту, а не прокату.