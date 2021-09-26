Украденную 18 лет назад и найденную на Пхукете слониху вернули хозяину

Верховный суд Таиланда распорядился вернуть владельцу 72-летнюю слониху Панг Йо, украденную у него 18 лет назад и позже обнаруженную в одном из сафари-парков Пхукета. Животное было возвращено владельцу 25 сентября.

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Слониха Панг Йо была похищена у жителя провинции Сурин Чоба Рианг-Нгерна 25 января 2003 года и позже продана в один из сафари-парков Пхукета за 1,4 млн бат. Мужчине удалось найти следы животного, после чего он с документами на право собственности потребовал, чтобы новый хозяин Панг Йо вернул ее, однако тот отказался.

Завязавшаяся судебная тяжба оказалась крайне продолжительной и завершилась лишь решением верховного суда. Когда слониху привезли владельцу в провинцию Сурин, тот встретил ее со слезами на глазах и пообещал, что животное эксплуатировать не будут.

«Она уже старая сейчас. Ей нужна жизнь полегче», – цитирует господина Рианг-Нгерна газета Bangkok Post.

Панг Йо разместили в центре изучения слонов при суринском кампусе Rajamangala University of Technology. Там она будет жить на постоянной основе и «выступать живым примером для изучения слонов».

«Возможно, мы прожили какое-то время в разлуке, но 18 лет ожидания стоили того. Никто не будет привлекать ее к работе, ездить на ней также никто не будет», – заявил господин Рианг-Нгерн.

Пока продолжалась судебная тяжба, Панг Йо содежалась в сафари-парке Amazing Bukit Safari Camp в Чалонге, где на ней катали туристов. Именно там ее в 2017 году обнаружил Сомсак Рианг-Нгерн, который заявил, что животное было украдено, доставлено в провинцию Краби и там перепродано.

Представители сафари-парка в ответ заявили, что животное носит имя Нампет и на него оформлены все необходимые регистрационные документы и бумаги на право владения. При этом полиция Чалонга поставила под сомнение законность бумаг и объявило о возбуждении дела о подделке документов. Последний раз об этом деле сообщалось в 2018 году. В суд оно еще передано не было.