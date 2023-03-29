Уклониста арестовали в аэропорту по прилету на Пхукет из-за рубежа

Неназванный гражданин Таиланда был арестован в международном аэропорту Пхукета во второй половине дня 28 марта по обвинению в уклонении от воинского призыва. Об аресте сообщило отделение Иммиграционного бюро, занимающееся паспортным контролем в аэропорту. Уклониста выявили при прохождении им паспортного контроля по прилету из-за рубежа.

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В публикации Иммиграционного бюро не приводится никакой информации об арестованном. Ведомство сообщает лишь то, что арест был произведен на основании ордера номер 111/2564, выданного 25 мая 2021 года пхукетским судом. В качестве основания указывается уклонение от воинского призыва.

Иммиграционное бюро добавляет, что мужчина был арестован в зоне паспортного контроля зала прибытий международного терминала. Очевидно, оказаться там он мог только одним способом – если прибыл из-за границы международным рейсом.

Арестованного доставили в полицейский участок Таланга для привлечения к ответственности по закону. Иммиграционное бюро не уточнило, почему конкретно этот человек был передан в руки полиции Таланга, а не в отвечающей за аэропорт полиции Саку.