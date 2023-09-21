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Угонщика арестовали по записям с камер видеонаблюдения

Полиция Патонга разыскала жителя Пхукета, угнавшего 18 сентября скутер, оставленный владельцем на прибрежной дороге с ключами в зажигании. Мужчина попал в объектив камеры видеонаблюдения во время совершения преступления и через два дня был арестован.

Новости Пхукета

21 Сентября 2023, 04:37 PM
Полиция раскрыло дело об угоне скутера в Калиме. Фото: Patong Police

Полиция раскрыло дело об угоне скутера в Калиме. Фото: Patong Police

Сообщение об угоне скутера Honda Click от ресторана Meg Khram в Калиме было опубликовано на странице Phuket Info Center в пятницу, 18 сентября. В публикации владелец байка просил помощи в розыске транспортного средства. Пост разошелся по социальным сетям, поскольку сам момент преступления был записан направленной на дорогу камерой CCTV.

Во второй половине дня 20 сентября полиция получила сообщение о том, что подходящий под описание подозреваемый был замечен в Камале. Полицейские выехали по указанному адресу и арестовали 31-летнего местного жителя по имени Сахат Лаксакун.

На допросе господин Лаксакун сознался в угоне. Похищенный им скутер полицейские тоже разыскали. Во всяком случае, на опубликованных участком фотографиях подозреваемый снят рядом с транспортным средством, которое похитил.

В публикации полиции Патонга говорится, что господину Лаксакуну были предъявлены обвинения в краже. Отягчающие обстоятельства, такие как использование транспортного средства, чтобы скрыться с места преступления, правоохранители не упомянули. 

Статья 334 УК Таиланда (кража без отягчающих обстоятельств) предполагает до трех лет тюремного заключения и/или до 60 тыс. бат штрафа.

Наличие отягчающих обстоятельств, таких как совершение преступления ночью или с использованием транспортного средства, позволяет классифицировать нарушение как проходящее по статье 335 УК Таиланда.

Она уже предусматривает минимальный срок тюремного заключения от одного года, а максимальный зависит от количества отягчающих обстоятельств и может достигать 10 лет. Особо строго карается кража из храма.

 

 

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