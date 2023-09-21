Угонщика арестовали по записям с камер видеонаблюдения

Сообщение об угоне скутера Honda Click от ресторана Meg Khram в Калиме было опубликовано на странице Phuket Info Center в пятницу, 18 сентября. В публикации владелец байка просил помощи в розыске транспортного средства. Пост разошелся по социальным сетям, поскольку сам момент преступления был записан направленной на дорогу камерой CCTV.
Во второй половине дня 20 сентября полиция получила сообщение о том, что подходящий под описание подозреваемый был замечен в Камале. Полицейские выехали по указанному адресу и арестовали 31-летнего местного жителя по имени Сахат Лаксакун.
На допросе господин Лаксакун сознался в угоне. Похищенный им скутер полицейские тоже разыскали. Во всяком случае, на опубликованных участком фотографиях подозреваемый снят рядом с транспортным средством, которое похитил.
В публикации полиции Патонга говорится, что господину Лаксакуну были предъявлены обвинения в краже. Отягчающие обстоятельства, такие как использование транспортного средства, чтобы скрыться с места преступления, правоохранители не упомянули.
Статья 334 УК Таиланда (кража без отягчающих обстоятельств) предполагает до трех лет тюремного заключения и/или до 60 тыс. бат штрафа.
Наличие отягчающих обстоятельств, таких как совершение преступления ночью или с использованием транспортного средства, позволяет классифицировать нарушение как проходящее по статье 335 УК Таиланда.
Она уже предусматривает минимальный срок тюремного заключения от одного года, а максимальный зависит от количества отягчающих обстоятельств и может достигать 10 лет. Особо строго карается кража из храма.