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Угнанный у россиянина пикап нашли у пляжа с другим гражданином России в кабине

Полиция Саку расследует дело об угоне пикапа у гражданина России Вячеслава Румянцева. Автомобиль нашли в день обращения, однако обнаружение машины привело к новым вопросам. В кабине находился в состоянии «крайнего утомления» другой россиянин – некто Егор Андриеш. Замок пришлось вскрывать, мужчину увезли в больницу на скорой помощи. Полиция пока не объяснила, что произошло.

Иккапоп Тхонгтуб

17 Февраля 2023, 02:01 PM
Россиянин подал заявление об угоне пикапа 16 февраля. Машину нашли в тот же день с другим гражданином России в кабине. Фото: Sakhu Police

Россиянин подал заявление об угоне пикапа 16 февраля. Машину нашли в тот же день с другим гражданином России в кабине. Фото: Sakhu Police

Россиянин подал заявление об угоне пикапа 16 февраля. Машину нашли в тот же день с другим гражданином России в кабине. Фото: Sakhu Police

Россиянин подал заявление об угоне пикапа 16 февраля. Машину нашли в тот же день с другим гражданином России в кабине. Фото: Sakhu Police

Россиянин подал заявление об угоне пикапа 16 февраля. Машину нашли в тот же день с другим гражданином России в кабине. Фото: Sakhu Police

Россиянин подал заявление об угоне пикапа 16 февраля. Машину нашли в тот же день с другим гражданином России в кабине. Фото: Sakhu Police

Господин Румянцев обратился в полицию Саку с заявление об угоне пикапа Ford Ranger около полудня 16 февраля. 44-летний мужчина сообщил, что оставил машину на пляже, а затем увидел, как на ней уезжает другой иностранец, предположительно, тоже гражданин России.

Полицейские при поддержке сотрудников аэропорта нашли машину на пляже Найтон в тот же день. В запертой изнутри кабине Ranger’a находился 27-летний Егор Андриеш. Полицейским пришлось вызвать механика, чтобы вскрыть замок. Затем россиянина отвезли в больницу Thalang Hospital. По словам сотрудников полиции Саку, мужчина был «без сил».

Полиция пока не объяснила, что именно произошло. О самом инциденте газете Khao Phuket стало известно в районе полудня 17 февраля, при этом вся поступившая информация относилась ко второй половине предыдущего дня.

 

 

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