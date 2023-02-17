Угнанный у россиянина пикап нашли у пляжа с другим гражданином России в кабине

Господин Румянцев обратился в полицию Саку с заявление об угоне пикапа Ford Ranger около полудня 16 февраля. 44-летний мужчина сообщил, что оставил машину на пляже, а затем увидел, как на ней уезжает другой иностранец, предположительно, тоже гражданин России.
Полицейские при поддержке сотрудников аэропорта нашли машину на пляже Найтон в тот же день. В запертой изнутри кабине Ranger’a находился 27-летний Егор Андриеш. Полицейским пришлось вызвать механика, чтобы вскрыть замок. Затем россиянина отвезли в больницу Thalang Hospital. По словам сотрудников полиции Саку, мужчина был «без сил».
Полиция пока не объяснила, что именно произошло. О самом инциденте газете Khao Phuket стало известно в районе полудня 17 февраля, при этом вся поступившая информация относилась ко второй половине предыдущего дня.