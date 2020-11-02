Углубление канала в Ко-Кэу начнется не раньше 2022 года

Реализация проекта по углублению канала в Ко-Кэу, соединяющего гавани Royal Phuket Marina и Boat Lagoon с заливом Пханг-Нга, начнется не раньше 2022 года. С соответствующим заявление выступил представитель профильного подразделения Морского департамента.

Новости Пхукета

2 Ноября 2020, 12:48 PM

Фото: PR Phuket

Новые сроки начала работ озвучил 31 октября Тхада Ваннапрук, занимающий пост директора регионального Бюро по развитию и обслуживанию каналов Морского департамента. Господин Ваннапрук сделал заявление в ходе инспекционного визита заместителя министра транспорта Атхирата Раттанасета. На встрече с господином Раттанасетом также присутствовали глава пхукетского офиса Морского департамента и представители местных марин.

«Мы начнем землечерпательные работы на внешней части канала протяженностью около 3,5 км в середине 2022 года, после завершения работ на канале в Сапаме», – пояснил господин Ваннапрук.

«Также мы уже запросили бюджет в 6,9 млн бат на углубление внутренней части канала протяженностью около 1,5 км, но запрос одобрен не было. Мы снова запросим бюджет в следующем фискальном году», – добавил он.

Таким образом работы на внутреннем участке канала не начнутся как минимум до 2023 года.

«Когда углубление будет завершено, канал станет безопаснее для пользующимся им судов, а также создаст рабочие места и источник дохода для большого числа местных жителей», – отметил господин Ваннапрук.

Сам заместитель министра транспорта добавил, что местный бизнес может сообщать о насущных проблемах в сфере морского транспорта, но делать это следует через Туристическую ассоциацию Пхукета (РТА).

Одновременно господин Раттанасет напомнил о 20-летней национальной стратегии развития, включающей повышение конкурентоспособности Пхукета и, в частности, превращение острова в «яхтенный хаб» АСЕАН.

Напомним, что именно в канале, о котором идет речь, произошел один из резонансных инцидентов на морском транспорте в этом году. В феврале там лоб в лоб столкнулись два туристических катера, на борту одного из которых находилась группа туристов из России. В результате столкновения погибли двое российских детей, более 20 человек получили травмы. Рулевым обоих катеров были предъявлены обвинения, но об исходе дела ничего не сообщалось.