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Учения военно-морского флота проходят на Пхукете

Учения ВМФ Таиланда в пхукетской акватории приближаются к кульминации. Завтра, 24 апреля, моряки будут отрабатывать перехват и досмотр круизного лайнера.

Новости Пхукета

23 Апреля 2018 10:58:11

Фото: Чутхарат Плерин
Фото: Чутхарат Плерин

Морские учения стартовали на Пхукете 20 апреля и должны продлиться до 25 числа. Об этом на церемонии открытия мероприятия объявил глава третьего регионального командования ВМФ Таиланда вице-дамирал Сомнук Премпрамот.

«Военно-морскому флоту приходится противостоять значительному числу разных угроз безопасности, поэтому принципиально важно, чтобы Агентство по морской безопасности и региональные координационное центры ВМФ тесно взаимодействовали друг с другом. Значительную часть стоящих перед нами задач мы не можем выполнить поодиночке», – заявил вице-адмирал в беседе с газетой Khao Phuket (тайской версией The Phuket News и «Новостей Пхукета»).

«В ходе пятидневных учений пройдут упражнения по отработке действий по борьбе с различными угрозами, включая наркотрафик, нарушения трудового законодательства, а также попытки ввоза радиоактивных материалов», – добавил он.

Кульминацией учений станет операция по перехвату круизного лайнера 24 апреля. По сценарию учений злоумышленники ближневосточного происхождения попытаются ввезти в Таиланд груз CBRN (химических, биологических, радиологических и ядерных агентов) на борту круизного лайнера Dolphin, следующего по маршруту Сингапур-Пхукет. Участникам учений предстоит перехватить судно, провести досмотр, обнаружить нелегальный груз и задержать подозреваемых.

«Судно с 1250 пассажирами покинет Сингупур 23 апреля с тем, чтобы в 10:00 утра 25 числа встать на якорь в глубоководном порту Пхукета. Однако 24 апреля координационный центр морской безопасности третьего регионального командования ВМФ отправит группу сотрудников с задачей перехватить и досмотреть корабль перед прибытием в порт», – рассказал вице-адмирал Премпрамот.

По словам-вице адмирала, участие в учебной операции будут принимать представители самых разных ведомств: от третьего регионального командования ВМФ до местного офиса Департамента морских и прибрежных ресурсов. В операции будут задействованы как морские суда, так и вертолеты.

 

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