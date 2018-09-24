Ученицы школы Satree Phuket пострадали в ДТП в Сураттхани

Микроавтобус Toyota с ученицами пхукетской школы Satree Phuket School попал в аварию по пути на олимпиаду по японскому языку в Бангкоке.

24 Сентября 2018 09:50:08

Авария произошла утром 22 сентября на шоссе 415 в провинции Сураттхани. Согласно полицейскому отчету, школьный микроавтобус столкнулся с седаном Toyota Vios, следовавшим во встречном направлении. В момент ДТП в салоне минивэна находились шесть школьниц в возрасте 17-18 лет, два педагога и водитель. В салоне седана пассажиров не было.

В результате аварии травмы различных степеней получили водители и пассажиры обоих транспортных средств. Оба водителя, две учительцы и четыре школьницы были госпитализированы. Две девушки получили незначительные ссадины и ушибы.

Полиция пока не сообщила о предъявлении обвинений кому-либо из водителей.