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Учебный пожар потушили в аэропорту

Первая в новом фискальном году тренировка пожарных прошла в аэропорту Пхукета в среду, 29 ноября. Экстренные службы ликвидировали возгорание в специальной «пожарной яме» у взлетно-посадочной полосы. Чрезвычайная ситуация была учебной, огромный столб пламени и дыма – настоящим.

Новости Пхукета

30 Ноября 2023, 04:46 PM
Пожарные учения в аэропорту 29 ноября 2023 года. Фото: AOT Phuket

Пожарные учения в аэропорту 29 ноября 2023 года. Фото: AOT Phuket

Пожарные учения в аэропорту 29 ноября 2023 года. Фото: AOT Phuket

Пожарные учения в аэропорту 29 ноября 2023 года. Фото: AOT Phuket

Пожарные учения в аэропорту 29 ноября 2023 года. Фото: AOT Phuket

Пожарные учения в аэропорту 29 ноября 2023 года. Фото: AOT Phuket

Пожарные учения в аэропорту 29 ноября 2023 года. Фото: AOT Phuket

Пожарные учения в аэропорту 29 ноября 2023 года. Фото: AOT Phuket

Пожарные учения в аэропорту 29 ноября 2023 года. Фото: AOT Phuket

Пожарные учения в аэропорту 29 ноября 2023 года. Фото: AOT Phuket

Генеральная репетиция учений в Патонге 29 ноября 2023 года. Фото: PR Phuket

Генеральная репетиция учений в Патонге 29 ноября 2023 года. Фото: PR Phuket

Генеральная репетиция учений в Патонге 29 ноября 2023 года. Фото: PR Phuket

Генеральная репетиция учений в Патонге 29 ноября 2023 года. Фото: PR Phuket

Генеральная репетиция учений в Патонге 29 ноября 2023 года. Фото: PR Phuket

Генеральная репетиция учений в Патонге 29 ноября 2023 года. Фото: PR Phuket

Генеральная репетиция учений в Патонге 29 ноября 2023 года. Фото: PR Phuket

Генеральная репетиция учений в Патонге 29 ноября 2023 года. Фото: PR Phuket

Генеральная репетиция учений в Патонге 29 ноября 2023 года. Фото: PR Phuket

Генеральная репетиция учений в Патонге 29 ноября 2023 года. Фото: PR Phuket

Генеральная репетиция учений в Патонге 29 ноября 2023 года. Фото: PR Phuket

Генеральная репетиция учений в Патонге 29 ноября 2023 года. Фото: PR Phuket

Генеральная репетиция учений в Патонге 29 ноября 2023 года. Фото: PR Phuket

Генеральная репетиция учений в Патонге 29 ноября 2023 года. Фото: PR Phuket

За учениям, проходившими у многострадальной ВПП пхукетского аэропорта наблюдал директор Phuket International Airport Мончай Танод. Работники экстренных служб не подвели начальника и четко по инструкции потушили пламя, после чего медики отработали оказание первой помощи и эвакуацию пострадавших.

Учения в аэропорту проходили одновременно с тренировкой в Патонге, где 29 ноября готовились к визиту Сеттхи Тхависина. Премьер-министр должен лично оценить работу спасателей 1 декабря, так что в среду была генеральная репетиция.

В ходе мероприятия 29 числа, на котором присутствовал губернатор Сопхон Суваннарат, спасатели оказали помощь жертвам кораблекрушения и попавшему в отбойное течение туристу, а полицейские арестовали нарушителя общественного порядка на Бангла-Роуд.

Сеттха Тхависин должен прилететь на Пхукет завтра в районе 14:30 дня. В расписании, опубликованном партией Pheu Thai, указано только время, когда он должен быть в Патонге – там главу правительства ждут в 16:00. К 19:15 вечера бывший топ-менеджер и совладелец Sansiri должен вернуться в Бангкок.

 

 

 

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